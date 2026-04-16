Ana Rucner o Vladi Kalemberu: Ne možemo dati recept za dobru rastavu jer ništa tu nije dobro

Violončelistica Ana Rucner (43) osvrnula se na muškarce koji su obilježili njen život. Iako rijetko priča o toj temi, sada je odlučila otkriti pravu istinu o svom statusu.

Dugo se nagađalo o njenom odnosu s bubnjarom Markom Duvnjakom, a glazbenica je potvrdila da je toj priči došao kraj.

- Moja veza koja je završila... previše poštovanja imam prema Marku da bih uopće pričala neke stvari. On nije javna osoba toliko i zaslužuje privatnost - rekla je Ana za Hype TV.

Govorila je i o bivšem suprugu Vladi Kalemberu. Iako javnost smatra kako su oni primjer 'savršenog razvoda', ona se s tim ne slaže.

- Za Vladu to već valjda svi znaju, on i ja se jako dobro slažemo. Ne možemo dati recept za dobru rastavu jer ništa tu nije dobro. Dobar brak je onaj koji traje, ovo nije za hvaliti se - govori.

- Vjerojatno mi ovaj 'single lady' status najbolje stoji. Jer sam sad svoja. Mogu biti ono što stvarno želim biti i jesam, totalno opuštena - rekla je Rucner.

Dodala je i kako je životnu lekciju naučila na teži način. Prema njenim riječima, razlika u godinama, koju je imala u braku s Vladom Kalemberom, nije presudna.

- Ljubav nema pravila, nema godina. Bitna je zrelost, a ja iz iskustva mogu reći da je ljubav odluka u životu - priča glazbenica.