Ana Uršula Najev i Petra Kraljev u Splitu su premijerno zaigrale u komediji 'Solo u dvoje'

Split je ugostio premijernu izvedbu nove komedije 'Solo u dvoje' u sklopu Teatra uz more, festivala koji već šestu godinu tijekom cijele godine donosi kazališne programe publici u gradu podno Marjana. Premijera je održana pred rasprodanim gledalištem u Lori, a u predstavi nastaloj prema tekstu Igora Weidlicha i režiji Borka Perića, u glavnim su ulogama Ana Uršula Najev, Petra Kraljev i Filip Detelić.

Foto: veljko martinovic



Radnja prati Valeriju, suvremenu plesačicu koju je nakon raspada braka život doveo do preispitivanja vlastitih izbora i odnosa. Njezina susjeda Danijela uspješna je autorica knjiga za samopomoć i life coach koja drugima dijeli savjete, dok se i sama suočava s vlastitim izazovima.

Njihove živote dodatno zakomplicira neočekivani susret s poštarom, nakon kojeg kreće niz novih situacija. Zvijezda TV serije 'Kumovi' Ana Uršula Najev iznenadila je publiku kada se tijekom predstave na pozornici pojavila u crvenom grudnjaku. Glumica je tom scenskom transformacijom pokazala potpuno drugačije izdanje od onoga na koje su je gledatelji navikli gledati na televiziji, a njezin odvažan stajling nije prošao nezapaženo.

- Hvala splitskoj publici što je prepunim gledalištem podržala premijernu izvedbu komedije 'Solo u dvoje'. Radujemo se što već možemo najaviti zagrebačku premijeru 7. listopada u 20 sati u Kinu SC. Nakon zagrebačke premijere očekuje nas radna jesen i zima s turnejom po Hrvatskoj - rekao je producent Tadija Kolovrat.

Foto: veljko martinovic



Teatar uz more ovog ljeta u Splitu još donosi predstave Ja glumica, Provod, Rulet, Ništa bez reklame i Papučari, a posebno će biti na večeri Arsenov feral posvećenoj Arsenu Dediću kao i na koncertu naše glazbene dive Meri Cetinić.