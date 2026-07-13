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Spektakl u Parku mladeži

FOTO Split tri dana nije spavao! Ovako se partijalo na Ultri 2026

Split je i ove godine bio domaćin jednog od najvećih festivala elektroničke glazbe. Tisuće partijanera iz cijelog svijeta tri su dana plesale uz nastupe Calvina Harrisa, Martina Garrixa, Hardwella, Armina van Buurena, FISHERA, Johna Summita i drugih DJ zvijezda. Šljokice, mrežaste haljine, tangice i upečatljivi kostimi ponovno su obilježili festival. Pogledajte kako je izgledala Ultra Europe 2026.
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Split: Treća večer Ultra Europe festivala
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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