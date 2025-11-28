Ananda svetu slavensku pozu, čučanj, 'pretvorila' je u pjesmu

Ananda, RAYLAB i JENDA udružili su snage i svetu slavensku pozu - čučanj, napokon pretvorili u pjesmu. Novi singl 'SQUATTING SLAV' od dostupan je na svim streaming servisima, a videospot je jučer u 11 sati premijerno izašao na YouTube - naravno, u savršenom čučnju. Riječ je o pop/dance zarazi koja kroz humor, meme estetiku i zdravu dozu samoironije slavi najuniverzalniji balkanski lifestyle.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pjesma jednu od najpoznatijih scena našeg podneblja, ekipu koja u čučnju rješava apsolutno sve; politiku, ljubavne drame, porezne savjete i što se danas kuha - pretvara u lakopamtljivu meme himnu. Refren “Let’s do the squatting Slav”, nezaobilazno “čuć, čuć, čuć” i “samo rakija for me” instantno ulaze u uho, dok tekst skakuće između engleskog, hrvatskog i češkog, baš kao što i pravi balkanski razgovor skače s teme na temu.

Od školskih dvorišta, busnih stanica i parkirališta do ekipe ispred zgrade - sve te slike postaju dio slavenskog univerzuma čučnja.

“SQUATTING SLAV” je nastao gotovo slučajno, na songwriting kampu u Slovačkoj. Nakon što su Ananda Đuranović, JENDA (Jan Vávra) i Lukáš Krajčík - RAYLAB napisali ozbiljnu, filmsku baladu, odlučili su se malo opustiti. Rezultat? U pola sata rodila se pjesma koja je krenula kao interna fora o slavenskom mentalitetu i završila kao himna zajedničkog DNK-a regije; humora, spontanosti i, naravno, čučnja.

Za produkciju je zaslužan RAYLAB, koji potpisuje i miks, postprodukciju, snimanje vokala i zvučnu obradu. Mastering potpisuje Thomas “Plec” Johansson. Autorski tim čine Ananda Đuranović, JENDA i RAYLAB, a uz Anandu, prateće vokale snimili su JENDA, RAYLAB i Zara Marković. Pjesma je objavljena od strane izdavačke kuće 38recs.

Videospot, snimljen noću na rubu grada, izgleda kao da je izašao iz knjige “Kako prepoznati Balkanca na parkingu”. Bunde, šilterice, tamne naočale, krunice na retrovizoru, auto na zabačenom mjestu i naravno - ČUČANJ. Minimalistička, gotovo gerilska estetika naglašava sirovi asfaltni šarm i pretvara spot u mali kino-hommage slavenskom street životu. U ulozi SQUATTING SLAVS pojavljuju se Marko Mijatović, Karla Pavlović i Luka Babić.

Za kameru su zaslužni Marco Cuccurin, Linda Figura i Eliska Vavrova, make-up potpisuje Marco Cuccurin, a styling Marco Cuccurin i Marko Mijatović.