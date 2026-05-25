Rišpet ima novi singl: Pjesma 'Jel me voliš ka ja tebe' nosi poruku jaču nego ikad
Ususret ovogodišnjoj ljetnoj turneji, ekipa iz Rišpeta odlučila je razveseliti svoju publiku novom glazbenom poslasticom “Jel me voliš ka ja tebe”. Vedra, emotivna i plesna ljetna pjesma koju od danas možete slušati na njihovom YouTube kanalu, ali i na svim ostalim relevantnim digitalnim platformama poput Spotify, Deezer, Apple Music, te u radijskom eteru diljem regije.
Glazbu za ''Jel me voliš ka ja tebe'' napisao je Pero Kozomara, tekst Sanja Tafra, dok je sve u ljetni aranžman upakirao dugogodišnji suradnik Rišpeta, Leo Škaro.
Novi singl donosi svakodnevicu modernih odnosa, podsjećajući koliko je važno pronaći vrijeme za bliskost s voljenom osobom u ovom ubrzanom načinu života, a sve u prepoznatljivom mediteranskom pop zvuku. “Želja nam je bila da u nadolazećim toplim danima koji dolaze, našoj vjernoj publici ponudimo veselu, opuštenu, dinamičnu i ‘prpošnu’ pjesmu uz koju će moći, ne samo zapjevati i zaplesati, već i malo razmisliti o svojoj voljenoj osobi. Vjerujemo da smo uradili dobar posao, te da će mnogi guštati u zvucima našeg novog singla ''Jel me voliš ka ja tebe'', izjavio je Pero Kozomara, ''tata'' Rišpeta.
Ekipa iz Rišpeta nije oklijevala dati i vizualni pečat svojem novom glazbenom uratku, pa su tako snimili atraktivan video spot na prelijepoj lokaciji vile u Crvenoj Luci pored Biograda na moru, a sve u režiji Igora Ivanovića.
Sve ovo najavljuje još jedno radno i glazbeno uzbudljivo ljeto za ovu ekipu iz Rišpeta, koji će i ove godine obradovati publiku brojnim koncertima diljem zemlje, pa ih tako uživo možete slušati na sljedećim lokacijama; 13.06.Fužine, 19.06.Svetvinčenat, 28.06.Duga Resa, 03.07.Gornja Stubica, 17.07.Rakalj, 18.07.Stari Mikanovci , 21.07.Ždrelac (otok Pašman), 24.07.Ražanj, 25.07.Čista Velika, 31.07.Nin, te 01.08.Baška.
