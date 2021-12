Ah... što reći? Svaka riječ je suvišna. Ne znam kako da vam opišem koliko sam sretna i koliko sam ponosna na sebe! Nakon svega što mi se dogodilo u životu, nakon svih padova... ja sam podigla glavu i ustala. Nikad nisam odustala od sebe!!! U dugoj objavi na svom Instagramu, pobjednica ovogodišnjeg Supertalenta, Anatacha Filimone (19) obratila se svima koji su glasali za nju i bodrili je, ali i onima koji su imali tračak sumnje. Njezina poruka je jasna - odustajanje nije opcija.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nikad ne odustajte od sebe čak i kad se čini da je najgore. I da su SVI ljudi protiv vas, i kad nemate ni jednog prijatelja, i kad s užom obitelji niste baš u najboljem odnosu, kada nemate ni osnovne uvjete za život, i kad ste drugačiji od drugih pa vas svi u vašem vršnjačkom okruženju maltretiraju na psihički ili fizički način... SVE TO SAM JA DOŽIVJELA!!! Volite samoga sebe, prihvatite se baš ovakvi kakvi jeste, budite sretni što ste živi i zdravi i što postojite na ovome svijetu. Iskoristite svoj život najbolje što možete. Vjerujte mi, nisam ispričala svoju tužnu životnu priču da bi vi mene žalili, već da iz nje naučite neke stvari, da budem primjer drugima, da pomognem osobama u sličnim situacijama i da me upoznate - napisala se pobjednica.

Njezino mjesto je na pozornici.

- Ali PJEVANJE... dragi ljudi TO JE TALENT!!! Ja ga posjedujem i doslovno sam se rodila s njim. Pjevanje se NE MOŽE naučiti. Nikad NISAM naučila pjevati, to mi je u krvi! Znala sam da trebam pokušati i znam da nisam pogriješila. SAMA vježbam pjevati i trudim se biti što bolja. Kad dođem na pozornicu osjećam se toliko dobro. Znam da mi je tamo mjesto! Ta svjetla, publika, moj outfit... to je ono što želim raditi u budućnosti. To je ono što volim i za što živim.

- Kad pjevam osjećam svaku emociju duboko u svom srcu i svaki put me natjera na suze. Prvo bih se zahvalila Martini Tomčić koja je prepoznala moj talent i koja je zavirila u moje srce te nadarila zlatnim gumbom - dodaje Anatacha.

- Zahvaljujem se i ostalim članovima žirija Maji Šuput, Janku Popoviću Volariću i Davoru Bilmanu koji su mi dali tako dobre komentare. Iz sveg srca se zahvaljujem i vama dragi ljudi koji ste uz mene od samog početka i što ste glasali za mene. A najviše se zahvaljujem BOGU koji je uslišio svaku moju molitvu i koji me nikad u životu nije napustio - zaključuje buduća pjevačica.