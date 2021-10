Prošlo je tri dana, a dojmovi se još uvijek nisu slegli. Mediji 'bruje' o mladoj Drnišanki Anatachi Filimone (19) koja je u nedjelju nastupom na 'Supertalentu' oduševila i žiri i gledatelje.

POGLEDAJTE NASTUP NA 'SUPERPARU':

U razgovoru za Večernji list ispričala je što su joj mama i tata rekli kada su je nazvali te koliko je važan talent u cijeloj toj priči.

- Majka me nazvala sutradan, čestitala mi je na zlatnom gumbu i rekla da je pogriješila. Jako mi je drago što je napokon uz mene. Moj otac me je također nazvao sutradan i rekao je da mi je nastup bio "WOW!" Bio je baš ponosan i sretan - kaže mlada Drnišanka.

Njen otac u Hrvatsku je stigao iz Mozambika kao pirotehničar izraelske tvrtke Mavarin, a u Drnišu se zaljubio u Hrvaticu s kojom je dobio Anatachu i njezinu tri godine mlađu sestru Anataliju. Prije nekoliko godina razveo se od supruge, a Anatacha je s 15 godina gotovo završila u domu za nezbrinutu djecu.

- Hvala Bogu što nisam otišla u dom za nezbrinutu djecu jer to nisam nikako željela. Trenutačno živim u učeničkom domu u kojem sam dobila samopouzdanje i pametnija sam. Ali sve te grozne stvari su me ojačale i točno znam gdje pripadam oduvijek. A to je na pozornici, pod svjetlima reflektora - govori mlada pjevačica za Večernji i dodaje da roditeljima ne zamjera ništa.

Na TikToku je prati više od 300.000 ljudi, a dodaje da bez talenta ne bi ostvarila ovaj uspjeh.

- Ljudi previše daju važnosti tužnoj priči umjesto talentu koji osoba posjeduje. Žiri i ne zna sve pozadinske priče, nego su tu da prosuđuju o izvedbi kandidata. Koliko god da je teško, treba uzeti stvari u svoje ruke - objašnjava Anatacha.