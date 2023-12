Anđa Marić: 'Častili su se, a mi smo bili nedostojni poziva za stol. Nikada to neću zaboraviti'

Glazbenica i spisateljica Anđa Marić (47) prisjetila se na društvenim mrežama ranijih dana s najboljim prijateljem Markom. Godine 1996., kad su nakon nekoliko mjeseci u Madridu otišli na Majorku.

Diskriminirali Anđu i prijatelja?

- Nije bilo lako, ponekad smo bili gladni ali umjereno. Možda su nam tu i tamo trbusi bili prazni, ali nam je srce i duša bila krcata doživljajima i bogatstvima velegrada. Živjeli smo u stanu koji je gledao na kraljevsku palaču sa 3 cimera i cimericom. Jednom od njih je došla mama iz Galicije za Božić i svi su bili pozvani za stol osim nas dvoje stranaca - započela je Anđa na Instagramu u srijedu.

Nikad neće zaboraviti taj Božić, kad su gledali kako se Španjolci časte, dok su ona i Marko, kako kaže, bili nedostojni poziva za stol.

- Od tada sam vrlo osjetljiva na bilo kakvu diskriminaciju. Naša reakcija na to? Pokupili smo svoje novce koje smo trebali dati za najamninu i platili smo si avionsku kartu i tjedan dana hotela. Iako smo većinom jeli kuhani krumpir s maslacem osim tog jednog hotelskog doručka preživjeli smo i naučili što je svijet i kako se snaći, a ipak uživati - napisala je pa dodala kako su im cimeri bili loši i puni predrasuda.

Pjevačica i autorica tog se djelića prošlosti prisjetila uz fotografiju na kojoj se ljubi s Markom.

- Ova fotografija prisjetila me na sve to i koliko smo Marko i ja bili sretni i nepokolebani da nas čeka veliki i lijep život. Ja sam imala 19 a on 18 godina. Koja lijepa uspomena hvala ti Marko - zaključila je.