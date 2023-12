Anđa Marić objavila fotku svog samozatajnog brata pa otkrila: 'Moj Bubo je radio za Muska'

Anđa Marić (47) objavila je fotografiju sa samozatajnim mlađim bratom Zoltanom za kojeg je sama priznala kako se htio 'sakriti' od očiju javnosti.

- Ovaj super zgodni dečko je moj baby brat koji je prošao ispod radara javnosti i koji je želio da ostane tako - napisala je na društvenim mrežama pa otkrila jednu zanimljivu činjenicu o njemu.

- On je jako super, svi koji ga znaju ga jako vole, volio ga je i Elon Musk kojem je bio u timu '25 guns' koji su gradili tvornicu Tesle u Berlinu gdje moj Bubo živi - dodala je Anđa.

- Zamislite koliko dugo sam morala čuvati ovu tajnu i jedva sam izdržala i on ne samo da je super stručnjak, on je i super buraz koji mi pomaže da se osjećam normalno i voljeno i da imam sve sređene papire kada dođe par puta godišnje i odvede me svugdje gdje trebam. Bože hvala ti na ovom blagoslovu - pojasnila je Anđa koja osim njega ima i starijeg brata, glazbenika Jerka Marića.

Foto: Instagram

Inače, pjevačica i spisateljica koja boluje od multiple skleroze je velika inspiracija svojim pratiteljima kojima pokazuje često svoj napredak u borbi protiv autoimune bolesti.

Već više od godinu dana Anđa samostalno hoda, a kada su joj tek dijagnosticirali bolest imala je 35. godina i tada nije mogla ni govoriti.

Liječnici su joj prognozirali da će ostatak života provesti u kolicima. Ipak, bila je uporna, a svoj napredak često dijeli na Instagramu i oduševljava fanove koji joj pišu da je 'predivna žena' i 'velika inspiracija'.