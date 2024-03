Anđa Marić za 24sata o 'Braku' i Danijeli: 'Moje štake bile su joj inspiracija. Moj sin? Emotivac!'

Danijela i ja smo se upoznale kada sam se ja preselila u Zagreb. Otišla sam u obližnju teretanu, a ona je radila na portirnici te je bila trenerica. Ušla samo tamo s dvije štake u ruci, a ona me gledala u čudu. Kasnije mi je pokazala nekoliko vježbi, ali nije mislila da ću nastaviti dolaziti. Mislila je da ću odustati, ali ja sam dolazila svaki dan, ispričala nam je Anđa Marić (47) koja je stigla je u sociološki eksperiment 'Brak na prvu' kao kuma i podrška prijateljici Danijeli.

Njezina prijateljica često se tada nazivala 'debelom trenericom' jer nije bila zadovoljna izgledom, a Anđa joj je bila motivacija.

- Često mi kaže da joj je prvi dojam o meni bio: 'Ulazi ona s dva štapa i dolazi na trening, a ja trenerica jedem čips i gledam je. Mislila sam da će odustati, ali evo nje i sutra. Ona ne odustaje' - ispričala je Anđa kako su se ona i kuma upoznale.

Pjevačici su u 35. godini dijagnosticirali multiplu sklerozu. Zbog nje neko vrijeme nije mogla govoriti, a liječnici su joj prognozirali da će ostatak života provesti u kolicima. Nasreću, ispostavilo se da su bili u krivu.

- Sada sam fenomenalno. Ja sam već zdrava. Jedan doktor mi je rekao da moje tijelo treba doći tamo gdje sam duhom. Dijagnozu sam dobila kada sam bila pod najvećim stresom, a sada kada je stres uklonjen, ja sam super - rekla nam je ova umjetnica, spisateljica i pjevačica.

Prije samog vjenčanja u 'Braku na prvu' Anđa je objasnila da njezina prijateljica ima tri straha.

- Jedan je strah od smrti, jedan strah od javnog govorenja i jedan je strah od braka. No, evo nas - rekla je Anđa.

Kada je vidjela Alana naša pjevačica prokomentirala je da 'Danijela jede takve dečke na tašte te da će ga pojesti za doručak'. O njemu mišljenje, kaže nam nema, ali joj je na svadbi bilo jako zabavno.

- Sve sam rekla o Alanu, nemam više što reći. Vidjela sam ga sam jednom. Bio je zbunjen, ali mi smo se svi baš dobro zabavili - objasnila nam je.

Anđa je kao pratnju na vjenčanju povela svog sina, a on je mladoženju uspio 'izbaciti iz takta.' Alan je bio po strani kada su se svi ostali zabavljali, Gašpar je htio da se i on pridruži te ga nekoliko puta nagovarao da ode plesati. Alan to nije htio.

- Smiješno mi je bilo. Moj sin je visok, ima dubok glas je ispalo napadno. Snimanje je bilo jako dugačko. Mi smo došli ujutro, a on je s ekipom malo popio za šankom i bio je emotivan. Jučer je jučer komentirao: 'Ajme, kako to sada izgleda.'. Momci su kasnije sve riješili, nije bilo nikakve eskalacije - rekla je za kraj Marić.

