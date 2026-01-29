Anđelka se ljubila sa suprugom na premijeri hit filma 'Svadba': Ovako je krenula njihova priča

Anđelka Stević Žugić u srijedu navečer privukla je sve poglede na beogradskoj premijeri hit filma 'Svadba' redatelja Igora Šeregija. Stigla je u pratnji supruga Marka Žugića, s kojim tijekom večeri nije skrivala bliskost. U jednom su se trenutku i poljubili.

Foto: Antonio Ahel

Nakon tog opuštenog pojavljivanja mnogi su se ponovno prisjetili njihove ljubavne priče, koja je od samog početka bila pod povećalom javnosti.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Marko je bio blizak prijatelj Anđelkina bivšeg supruga Darija, koji mu je trebao biti i kum na vjenčanju. Marko je navodno zbog fatalne glumice ostavio djevojku nakon 11 godina veze, a da stvar bude zanimljivija, navodno je slavlje trebalo biti u Darijevu restoranu.

- Marko je 2019. želio napraviti svatove u Darijevom restoranu u centru grada. Žugić je zamolio Prpića da mu bude kum jer su prijatelji još iz srednjoškolskih dana. Dario mu je objeručke prihvatio kumstvo. Taman kad su se sve dogovorili, Prpićev restoran zatvorila je protupožarna inspekcija pa su morali otkazati proslavu - izjavio je tad izvor za Kurir.

Foto: Instagram/

Srpski mediji pisali su i da je Markova zaručnica bila šokirana kad joj je početkom 2022. rekao da želi prekinuti vezu, umjesto da planiraju vjenčanje.

- Nije mogla vjerovati što joj se događa nakon 11 godina veze. Mislila je da se šali. Trebali su se vjenčati, no umjesto toga su prekinuli. Kada je saznala da ju je zaručnik ostavio zbog prijateljice, srušio joj se cijeli svijet. Anđelku je odmah blokirala na svim društvenim mrežama - zaključio je izvor.

Anđelka i Dario, inače vlasnik restorana u Beogradu, razveli su se 2020., a u braku su proveli deset godina.

- Razvod ne znači i rat. Mi smo i dalje obitelj. Jedni drugima smo najbliži, bez obzira na kojim adresama živimo - rekla je Anđelka u jednom od intervjua koji je dala nakon razvoda, no njezin bivši nije skrivao da je razočaran.

Foto: Antonio Ahel

Upravo zbog velike medijske pažnje koja je pratila njihovu vezu, Anđelka i Marko vjenčali su se 2023. godine u tajnosti, u krugu najbližih.

- Anđelka nije željela raditi veliku svadbu, htjela je i izbjeći medije koji su od prvog dana njene veze s Markom pisali o njima. Zato se opredijelila da sve to učini u tajnosti. Ni na društvenim mrežama nitko nije postavljao fotografije i snimke, a ni ona se nije oglašavala - rekao je tad izvor za Kurir.

Nekoliko mjeseci prije vjenčanja Anđelka je rodila kćer Čarnu, kojoj je ime dala po ulozi u seriji 'Žene s Dedinja' koja joj je obilježila karijeru.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell