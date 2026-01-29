Obavijesti

Show

Komentari 1
DOŠAO JU JE PODRŽATI

Anđelka se ljubila sa suprugom na premijeri hit filma 'Svadba': Ovako je krenula njihova priča

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 5 min
Anđelka se ljubila sa suprugom na premijeri hit filma 'Svadba': Ovako je krenula njihova priča
4
Foto: Antonio Ahel

Anđelka Stević Žugić i Marko Žugić nisu skrivali bliskost u Beogradu. Nakon tog opuštenog pojavljivanja mnogi su se ponovno prisjetili njihove ljubavne priče, koja je od samog početka bila pod povećalom javnosti

Admiral

Anđelka Stević Žugić u srijedu navečer privukla je sve poglede na beogradskoj premijeri hit filma 'Svadba' redatelja Igora Šeregija. Stigla je u pratnji supruga Marka Žugića, s kojim tijekom večeri nije skrivala bliskost. U jednom su se trenutku i poljubili.

Beograd: Svečana premijera filma Svadba
Foto: Antonio Ahel

Nakon tog opuštenog pojavljivanja mnogi su se ponovno prisjetili njihove ljubavne priče, koja je od samog početka bila pod povećalom javnosti. 

POGLEDAJTE GALERIJU:

Beograd: Svečana premiejra filma Savadba Beograd: Svečana premiejra filma Savadba Beograd: Svečana premiejra filma Savadba
53
Foto: Antonio Ahel

Marko je bio blizak prijatelj Anđelkina bivšeg supruga Darija, koji mu je trebao biti i kum na vjenčanju. Marko je navodno zbog fatalne glumice ostavio djevojku nakon 11 godina veze, a da stvar bude zanimljivija, navodno je slavlje trebalo biti u Darijevu restoranu.

- Marko je 2019. želio napraviti svatove u Darijevom restoranu u centru grada. Žugić je zamolio Prpića da mu bude kum jer su prijatelji još iz srednjoškolskih dana. Dario mu je objeručke prihvatio kumstvo. Taman kad su se sve dogovorili, Prpićev restoran zatvorila je protupožarna inspekcija pa su morali otkazati proslavu - izjavio je tad izvor za Kurir.

Foto: Instagram/

Srpski mediji pisali su i da je Markova zaručnica bila šokirana kad joj je početkom 2022. rekao da želi prekinuti vezu, umjesto da planiraju vjenčanje. 

- Nije mogla vjerovati što joj se događa nakon 11 godina veze. Mislila je da se šali. Trebali su se vjenčati, no umjesto toga su prekinuli. Kada je saznala da ju je zaručnik ostavio zbog prijateljice, srušio joj se cijeli svijet. Anđelku je odmah blokirala na svim društvenim mrežama - zaključio je izvor.

PRAVI HIT Linda Begonja o nastavku filma 'Svadba' za 24sata: 'Hoću li i u njemu glumiti? Ha, gledajte...'
Linda Begonja o nastavku filma 'Svadba' za 24sata: 'Hoću li i u njemu glumiti? Ha, gledajte...'

Anđelka i Dario, inače vlasnik restorana u Beogradu, razveli su se 2020., a u braku su proveli deset godina.

- Razvod ne znači i rat. Mi smo i dalje obitelj. Jedni drugima smo najbliži, bez obzira na kojim adresama živimo - rekla je Anđelka u jednom od intervjua koji je dala nakon razvoda, no njezin bivši nije skrivao da je razočaran.

Beograd: Svečana premiejra filma Savadba
Foto: Antonio Ahel

Upravo zbog velike medijske pažnje koja je pratila njihovu vezu, Anđelka i Marko vjenčali su se 2023. godine u tajnosti, u krugu najbližih.

- Anđelka nije željela raditi veliku svadbu, htjela je i izbjeći medije koji su od prvog dana njene veze s Markom pisali o njima. Zato se opredijelila da sve to učini u tajnosti. Ni na društvenim mrežama nitko nije postavljao fotografije i snimke, a ni ona se nije oglašavala - rekao je tad izvor za Kurir.

Nekoliko mjeseci prije vjenčanja Anđelka je rodila kćer Čarnu, kojoj je ime dala po ulozi u seriji 'Žene s Dedinja' koja joj je obilježila karijeru.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Sydney isprobavala grudnjak i sve snimila: Pokazala je svoje bujne grudi i liniju donjeg rublja
KAKO VAM SE SVIĐA?

Sydney isprobavala grudnjak i sve snimila: Pokazala je svoje bujne grudi i liniju donjeg rublja

Glumica promovira svoju liniju donjeg rublja u kojem ponosno pozira. U svrhu promocije penjala se i na znak Hollywood i skoro kazneno odgovarala
Poznato kad se serije 'Kumovi' i 'U dobru i zlu' vraćaju na TV
OMILJENE SERIJE

Poznato kad se serije 'Kumovi' i 'U dobru i zlu' vraćaju na TV

Mnogima drage domaće serije 'Kumovi' i 'U dobru i zlu' ove se nedjelje, 1. veljače, vraćaju na program Nove TV. Nove epizode bit će ispunjene dramatičnim događajima, snažnim emocijama i životnim preokretima
FOTO 'Svadba' imala premijeru u Beogradu: Evo tko je sve bio
HIT FILM

FOTO 'Svadba' imala premijeru u Beogradu: Evo tko je sve bio

Film 'Svadba' je u srijedu imao svečanu premijeru u Beogradu. Kako navodi Telegraf, publici se film jako svidio te su cijelu ekipu filma na kraju nagradili gromoglasnim ovacijama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026