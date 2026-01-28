Zlatko Mateša s 30 godina mlađom suprugom uživao na Maldivima: 'Savršeni praznici'

Bivši hrvatski premijer Zlatko Mateša i njegova 30 godina supruga Blanka Mateša odmarali su na Maldivima. Naime, sveučilišna profesorica na društvenim je mrežama podijelila fotografiju s nedavnog putovanja na Maldive.

"Sad mi je radno i hladno, pa uživam bar u fotkama s nedavnog puta na Maldive, gdje smo proveli savršene zimske praznike", napisala je u opisu objave.

Na fotografiji Blanka i Zlatko Mateša poziraju na pješčanoj plaži u suton, a iza njih se prostire predivan prizor zalaska sunca. Blanka blista u elegantnoj, dugoj haljini boje limete koja prati liniju tijela, dok je njezin suprug odjeven u ležernu bijelu kombinaciju.

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje, a komentari poput "Prekrasni ste! Ovo sunce i boje – čista čarolija" i "Divni" samo su dio lijepih riječi koje je par dobio.

Podsjetimo, Blanka i Zlatko Mateša vjenčali su se u tajnosti 2. prosinca 2023. u Zagrebu. Nakon ceremonije Blanka je uzela njegovo prezime, a par je poručio da su se vjenčali čim su shvatili da je to pravi korak za njih. Za njihovu vezu javnost je doznala nekoliko mjeseci ranije, nakon zajedničkog putovanja u Mongoliju, a zbog poslovnih obveza nisu stigli otići na medeni mjesec.

- Kad sam svojoj kumi rekla da sam u vezi sa Zlatkom i da je stariji 30 godina, komentirala je: "Draga, moram ti reći da sada službeno voliš starije." Premda ne volim stereotipe, očito je tako. Moji se roditelji nisu nimalo iznenadili, jer znaju da volim intelektualne podražaje te da me može privući samo osoba koja može i zna sa mnom - rekla je Blanka jednom prilikom za Gloriju.



