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TEŠKI TRENUCI

Anđelka Stević Žugić oprostila se od oca dirljivom objavom

Piše 24sata,
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Anđelka Stević Žugić oprostila se od oca dirljivom objavom
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Foto: instagram
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Poznata se glumica od oca oprostila nizom dirljivih fotografija i videa

Admiral

Srpska glumica Anđelka Stević Žugić, publici najpoznatija po ulogama u serijama "Žene sa Dedinja" i "Andrija i Anđelka", podijelila je s pratiteljima tužnu vijest o smrti svog oca Predraga Stevića. Od njega se oprostila emotivnom objavom na Instagramu.

Glumica je objavila kompilaciju uspomena koja prikazuje njezina oca kao središte obiteljskog veselja. Na fotografijama i snimkama, Predrag je okružen najbližima - suprugom, sinom Bojanom, kćeri Anđelkom i unucima. Prikazani su isječci iz svakodnevnog života, od opuštenih ručkova u restoranu do proslava rođendana. 

Uz ove dragocjene uspomene, Anđelka je napisala i poruku koja svjedoči o njihovoj dubokoj povezanosti.

"Moj anđeo čuvar. Moj ponos. Moj najbolji čovjek na svijetu. U svakom sljedećem životu - biram tebe i pronaći ću te. Neka te anđeli čuvaju, a ti pjevuši…", stoji u njezinoj objavi.

U komentarima su se javili brojni prijatelji, kolege i pratitelji kako bi joj izrazili sućut i pružili podršku u teškim trenucima. Među poznatim osobama koje su joj uputile poruke podrške našle su se pjevačica Severina i glumica Sloboda Mićalović.

 *uz korištenje AI-ja
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