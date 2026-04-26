Anđelka kod Stankovića: U Nu2 će pričati o ulogama i osudama

Voditelj i urednik Aleksandar Stanković u svoju ovotjednu emisiju 'Nedjeljom u 2' dovodi gošću čija je najava izazvala pravu lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama. U vrući stolac nasuprot Stankoviću sjeda popularna srpska glumica Anđelka Stević Žugić, koju hrvatska publika ponajviše pamti po ulozi u humorističnoj seriji 'Andrija i Anđelka'.

Čim je objavljeno njezino ime, gledatelji su izrazili oduševljenje. 'Super mi je ona', 'Divna glumica' i 'Bravo' samo su neki od komentara koji svjedoče o njezinoj velikoj popularnosti, a mnogi se vesele vidjeti je u drugačijem, intimnijem izdanju kakvo Stankovićevi intervjui često donose. Nakon što je prošle nedjelje ugostio poduzetnicu Snježanu Köprüner, čija je priča o uspjehu u BiH oduševila javnost, Stanković se okreće regionalnoj kulturnoj sceni.

Nema sumnje da će jedna od ključnih tema razgovora biti i regionalni filmski hit 'Svadba', koji je oborio rekorde gledanosti. U ovoj komediji koja prati urnebesne zaplete oko vjenčanja kćeri hrvatskog poduzetnika i sina srpskog ministra, Anđelka glumi uz bok regionalnih velikana poput Dragana Bjelogrlića, Renea Bitorajca i Seke Sablić.

Film je postigao golem uspjeh, a Stanković je početkom godine već ugostio Bitorajca i Bjelogrlića kako bi predstavili ovaj projekt, pa je dolazak jedne od glavnih glumica logičan nastavak priče o fenomenu koji je osvojio publiku. Uz 'Svadbu', Anđelka će se zasigurno osvrnuti i na seriju koja ju je proslavila, ali i na svoje uspješne monodrame poput 'Što me snađe' i 'Što me opet snađe', s kojima je gostovala diljem Hrvatske.

Iako je njezina karijera ispunjena uspjesima, od uloga u serijama poput 'Žene sa Dedinja' do kazališnih dasaka, njezin privatni život također je privlačio veliku medijsku pozornost. Nakon razvoda od Darija Prpića i ulaska u novu bračnu zajednicu s Markom Žugićem, glumica se našla na meti osuđujućih komentara i svojevrsnog javnog linča. Upravo je to iskustvo pretočila u svoju monodramu 'Šta me opet snađe', u kojoj otvoreno progovara o dvostrukim standardima u društvu te o pravu svake žene na sreću i vlastite izbore, neovisno o očekivanjima okoline. Očekuje se da će se u razgovoru sa Stankovićem dotaknuti i tog izazovnog razdoblja te načina na koji se nosila s pritiskom javnosti.

Da je i sama svjesna podijeljenih mišljenja, potvrdila je i u samoj najavi emisije. Priznala je kako postoje oni kojima nije simpatična.

- Ima ljudi kojima se ne dopadam sigurno, i to vidim isto nekad, kad netko kad prođem kao bude u fazonu 'o ne'. Ali dobro, nisu me upoznali još uvijek- iskreno je kazala glumica, dajući naslutiti kako je spremna otvoreno razgovarati o svim temama, bez zadrške.

Emisija se emitira danas u 14 sati na Prvom programu HTV-a te će zasigurno privući velik broj gledatelja znatiželjnih čuti što će sve otkriti jedno od omiljenih televizijskih lica regije.

*uz korištenje AI-ja