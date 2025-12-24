Obavijesti

VRHUNSKI GLAZBENIK

Andrea Bocelli je izgubio vid s 12 godina nakon incidenta: 'Lopta me pogodila ravno u lice'

Piše Nora Horvat,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Shawn Thew - Pool via CNP

Andrea Bocelli je potpuno izgubio vid kada je imao 12 godina. Izgradio je zavidnu karijeru, a svojim glasom i dalje oduševljava publiku diljem svijeta.

StartFragment Poznati talijanski tenor Andrea Bocelli proslavio se 1994. godine nastupom na festivalu Sanremo, a tijekom bogate karijere snimio je 15 studijskih albuma kojima je osvojio čitav svijet. Poseban po mnogočemu, Bocelli je proglašen 1998. godine i jednim od 50 najljepših ljudi na svijetu u časopisu people. Pjesma "Con te partirò" koju je snimio sa Sarom Brightman jedan je od najprodavanijih singlova svih vremena. Detalje njegove karijere možete pogledati i u dokumentarcu "Andrea Bocelli: 30 godina glazbe" na HTV2 na sam Božić.

Upečatljivim vokalom je Bocelli izgradio zavidnu karijeru, no odmalena je slijep. Rođen je s manom zbog koje je slabije vidio, ali nakon incidenta koji je doživio s 12 godina je potpuno izgubio vid.

Foto: Borna Filic/PIXSELL/ilustracija

Pjevač je u djetinjstvu bio veliki obožavatelj nogometa koji je igrao sa školskim kolegama. Dotad je već bio na čak 13 operacija glaukoma zbog kojeg nije dobro vidio, a njegov brat je u dokumentarcu ispričao kako je to za čitavu obitelj bilo "potpuno mučenje".

- Bio sam izrazito kratkovidan, no izbliza sam mogao vidjeti. Točno se sjećam svih boja, oblika i čitavoga svijeta, kako bi to uopće mogao i zaboraviti? - komentirao je u jednom intervjuu poznati tenor.

- Jednoga dana sam s prijateljima igrao nogomet te sam odlučio stati na gol. Ne znam ni zašto, nikada nisam bio golman. I nakon toga više nikada nisam zaigrao nogomet. Lopta me pogodila ravno u lice i zbog udarca mi je počelo krvariti oko. Potpuno sam oslijepio tada i vid mi se nikada nije vratio - rekao je Bocelli u dokumentarcu.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Andrea je hrabro nastavio raditi sve što je mogao, naučio je čitati, a njegova obitelj je govorila kako ga nikada nisu tretirali drugačije od ostalih članova.

Bocelli je dvaput stao pred oltar. Prvu suprugu Enricu Cenzatti upoznao je dok je na početku karijere svirao klavir u barovima. Vjenčali su se u lipnju 1992. godine, a u braku su dobili dva sina. Razišli su se 2002.

U bračnu luku je drugi put uplovio 2014. godine sa svojom menadžericom Veronicom Berti. Upoznali su se 2002. godine, a vjenčali 12 godina kasnije. Par živi u toskanskom gradiću Forte dei Marmi. Blizu njih žive i Bocellijeva prva supruga i njihova dva sina.

EndFragment

