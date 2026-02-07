Obavijesti

NIJE IM TO TREBALO

FOTO Potpuno su se izobličili: Radi popularnog zahvata brojni slavni izgubili su svoju ljepotu

Jedan od posljednjih velikih trendova među slavnima što se plastičnih operacija tiče je odstranjenje bukalne masnoće u licu. Izrazito naglašene jagodične kosti postale su redovita pojava na crvenim tepisima, no obožavatelji ističu kako su im zvijezde bile puno ljepše prije zahvata. Od Jenne Ortege do Lauren Sanchez, u galeriji pogledajte tko je sve otišao "pod nož".
Lauren Sanchez File Photos
Lauren Sanchez je posljednjih godina pod povećalom javnosti zbog braka s milijarderom Jeffom Bezosom. | Foto: Profimedia/Pool
