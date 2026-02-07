FOTO Potpuno su se izobličili: Radi popularnog zahvata brojni slavni izgubili su svoju ljepotu

Jedan od posljednjih velikih trendova među slavnima što se plastičnih operacija tiče je odstranjenje bukalne masnoće u licu. Izrazito naglašene jagodične kosti postale su redovita pojava na crvenim tepisima, no obožavatelji ističu kako su im zvijezde bile puno ljepše prije zahvata. Od Jenne Ortege do Lauren Sanchez, u galeriji pogledajte tko je sve otišao "pod nož".
Lauren Sanchez je posljednjih godina pod povećalom javnosti zbog braka s milijarderom Jeffom Bezosom.
| Foto: Profimedia/Pool
|
Foto: Profimedia/Pool
| Foto: Profimedia/Pool
Sanchez je bila na nekoliko estetskih zahvata, a sudeći po novijim fotkama, odstranila je i bukalnu masnoću.
| Foto: Danny Moloshok
Demi Moore je prije nekoliko godina šokirala sve kada se pojavila na modnoj reviji izrazito drugačijih obraza.
| Foto: Baxter/PRESS ASSOCIATION
Čitav svijet je onda komentirao kako je bila na nekoliko zahvata, no ispostavilo se da je dala ukloniti bukalnu mast, zbog čega je potpuno drugačije izgledala.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Glumica Anya Taylor-Joy je još od serije "Damin gambit" prava zvijezda, a mnogi obožavatelji isticali su njezin besprijekorni izgled.
| Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Nakon zahvata postala je negativni primjer svima jer joj je operacija potpuno izobličila lice.
| Foto: Ik Aldama
Megan Fox dala je obožavateljima misliti već prije nekoliko godina, kada su svi počeli nagađati na koje je to operacije sve bila.
| Foto: Press Association/PRESS ASSOCIAT
Sudeći po fotkama s početka karijere, Fox je bila "pod nož" i zbog obraza, no informaciju nikada nije potvrdila.
| Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Jenna Ortega u vrh svjetske glumačke scene probila se zahvaljujući seriji "Wednesday" i filmu "Bubimir", a poznata slatkica potpuno je promijenila svoj izgled jednim zahvatom.
| Foto: Aude Guerrucci/REUTERS
Njezini obožavatelji zabrinuti su da si je trajno "uništila" lice zbog uklanjanja bukalne masnoće.
| Foto: DANIEL COLE
Transformaciju Dove Cameron mnogi su komentirali na društvenim mrežama. Zvijezda Disney Channela bila je na nekoliko zahvata, a obožavatelji su najviše komentirali promjene na njezinu licu.
| Foto: O'Connor/AFF-USA.com
Pjevačica i glumica navodno je uklonila bukalnu masnoću, no osim toga je povećala usne, ubrizgala je botoks te stručnjaci kažu da je bila na nekoliko zatezanja lica.
| Foto: Janet Gough / AFF-USA.COM/PRESS
Bella Hadid oštro odbija priznati da je bila "pod nož", no neke starije fotografije upućuju na to da je odstranila bukalnu masnoću.
| Foto: Rocco Spaziani
Manekenka je komentirala kako je bila na operaciji nosa, no sve ostale estetske zahvate negira.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Sophie Turner je prije dvije godine došla u centar pažnje zbog navoda da je bila na estetskim zahvatima.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Slavna glumica komentirala je kako se kao djevojčica borila s bulimijom, zbog čega joj se i izgled mijenjao, a u intervjuima je govorila da javnost "nikada neće biti zadovoljna ni sa čime".
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Ariana Grande posljednjih mjeseci šokira javnost svakim svojim istupom zbog vidno mršavije figure, zbog koje je zabrinula obožavatelje koji su u jednom trenutku mislili da ima i problema sa zdravljem.
| Foto: PIXSELL, REUTERS
Pjevačica se osvrnula na komentare te je sve zamolila da prestanu komentirati njezin izgled. Istaknula je da je ranije u životu imala više problema sa zdravljem nego danas, a mnogi su rekli kako je sigurno bila i na nekoliko estetskih zahvata.
| Foto: Profimedia/arhivska fotografija
Miley Cyrus pred kamerama je odmalena te je čitav svijet pratio njezino odrastanje. Iako se jednim dijelom prirodno mijenjala, neki kažu kako je potražila pomoć estetske kirurgije.
| Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Prema komentarima na društvenim mrežama, obožavatelji sumnjaju kako je pjevačica i glumica bila na uklanjanju bukalne masnoće, operaciji nosa te još nekoliko korekcija.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Chrissy Teigen jedna je od rijetkih zvijezda koje su otvoreno priznale da su bile na zahvatu uklanjanja bukalne masnoće.
| Foto: John Nacion/Press Association/PIXSELL
Manekenka ističe kako nije požalila što se podvrgnula zahvatu.
| Foto: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com/PRESS
Mila Kunis poznata je po svojoj prirodnoj ljepoti, no njezini obožavatelji primijetili su kako joj je lice nešto drugačije nego prije.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Odmah su zaključili da je bila na popularnom estetskom zahvatu, no glumica se o tome nije izjasnila. Mnogi su zaključili i kako izgleda starije zbog promjene.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Zoe Kravitz još je jedna od poznatih glumica za koje su mnogi uvjereni da se odlučila za ovaj zahvat.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Fotografije od prije nekoliko godina pokazuju kako je Zoe izgledala nešto drugačije, no o zahvatima se nije izjasnila.
| Foto: Ian West
Priča se kako je bukalnu masnoću iz lica uklonila i pop zvijezda Katy Perry.
| Foto: PIXSELL/kolaz
Na novijim fotografijama očito je da je promijenila izgled, no pjevačica nije javno potvrdila da je bila na zahvatu.
| Foto: Instagram/Katy Perry
Glumca Margot Robbie također je na "meti" glasina zbog ovog zahvata. Obožavatelji su primijetili da joj se izgled promijenio tijekom snimanja filma "Vuk s Wall Streeta".
| Foto: Ik Aldama/DPA/PIXSELL/HRT
Robbie ima izraženije crte lica na novijim fotografijama iz karijere, a mnogi za usporedbu daju njezine portrete iz 2009. godine.
| Foto: Jack Taylor