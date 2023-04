Andrea i Ivan pričaju o duetu i prijateljstvu: Uz moje zdrave uši nisam se nadao da ćemo ispasti!

Da se nju pita, ne bi izašla iz pidžame, pa tako niti snimila duet, ali moram priznati da je meni ovo bilo prekratko i premalo zajedničkog pjevanja da ne bih tu ideju uzeo u obzir, govori nam Ivan Penezić (30) iz popularnog benda 'Pravila Igre' koji je u showu 'Zvijezde pjevaju' zapjevao s influencericom i kolumnisticom Andreom Andrassy (37). Nakon pjesme 'Povratak' niti gledatelji ispred malih ekrana, niti stručni žiri nije očekivao da će upravo oni prvi ispasti iz showa. Andrea i Ivan sada nam otkrivaju njihove dojmove s proba, planove za budućnost te nam otkivaju je li ih razočaralo ispadanje iz showa.

Ivan nije očekivao da će upravo oni ispasti prvi iz showa. U posljednjih je nekoliko tjedana imao priliku slušati Andreu kako pjeva i žao mu je što nisu uspjeli predstaviti javnosti kakav je ona kapacitet za pjevanje.

- Uz moje zdrave uši, moram vam priznati da stvarno nisam. Ja sam ovdje uistinu manje bitan. Sve je to životna škola i baš smo se zabavili te stekli lijepa prijateljstva. Svojevrsna je i čast biti dio ovako lijepog projekta i iskreno, falit će mi cijela ekipa, snimanja, ali i vježbanja s Andreom s kojom sam toliko dobro kliknuo i iskreno se nadam da je pred nama još puno lijepih trenutaka i dobrog prijateljskog druženja jer smo zahvaljujući ovom projektu otkrili i da smo susjedi - Ivan nam je otkrio na početku, a s njim se slaže i Andrea:

- Ne mogu reći da sam to očekivala, ali čim sam prihvatila angažman u showu, bila sam spremna za sve varijante, pa sam i Ivanu od početka govorila da je lako moguće da ćemo ispasti prvi. Naravno, to nije nešto što sam priželjkivala, ali kako sam po prirodi više pesimist nego optimist, u startu sam u show ušla bez ikakvih velikih planova i očekivanja - jedino očekivanje koje sam imala je dobra zabava, a show 'Zvijezde pjevaju' ga je i više nego nadmašio.

Andrea je, kaže nam Ivan, bila jako dobra učenica.

- Andrea je doslovno dijamantić koji ne treba puno brusiti da bi bila vrsna pjevačica iako to sama nikada neće priznati. Moje naputke je upijala kao spužva i izrazito lako mi je bilo doprijeti do nje i uz minimalno truda uspio sam joj prenijeti neku svoju viziju pjesme jer je sve vrlo brzo pohvatala. Doslovno mjesec dana užitka, dobre glazbe i vrhunskog humora. Jedna je od najzabavnijih osoba koje poznajem - rekao nam je.

Ni manje pohvala nema Andrea o svom mentoru Ivanu, a otkrila nam je i da je uživala u svakoj probi.

- Ivan ima predivan glas i uživala sam u svakoj probi - to je jedna od stvari koje će mi najviše nedostajati, ali srećom, susjedi smo, pa ćemo se nastaviti sretati u kvartu, a možda nekad i zapjevamo, barem sebi za dušu. Na oba nastupa sam imala tremu - što se posebno osjetilo u prvoj večeri showa - ali da nije bilo Ivana, trema bi bila puno gora. Jako je važno pored sebe imati mentora kojem vjeruješ, a ja sam to imala s Ivanom - kad smo stali na pozornicu, znala sam da će sve biti u redu jer pored sebe imam nekoga tko zna što radi i mislim da smo se odlično snašli - govori nam ova influencerica i kolumnistica.

Ivan i Andra opisali su nam i kako su izgledale njihove probe.

- Bilo je izrazito lako. Od dogovora pjesama, dvoglasja, do zajedničkih odlazaka na probe i snimanja. Budući da živimo 150 metara jedno od drugoga, putovali smo zajedno i bila je to odlična prilika da se dodatno povežemo i sprijateljimo. Odgovorno tvrdim da bolju učenicu nisam mogao dobiti i užasno mi je žao da je ovo putovanje tako brzo završilo. Baš zato imamo još puno toga za dati i ovdje nećemo stati - rekao nam je Ivan, a Andrea je dodala:

- Kad sam prihvatila poziv za sudjelovanje, očekivala sam da će sve biti stresno i naporno, ali to se nije dogodilo - probe su bile neopterećene i zabavne, a kad smo ulazili u završnu fazu priprema, u publici smo imali cijelu postavu showa koja nas je bodrila i motivirala. Mislim da je to najbolji dio ovog showa - s jedne strane, radiš nešto što bi ti u normalnim okolnostima stvaralo paniku, ali s druge, to radiš pred ljudima koji navijaju da budeš što bolji, sretni su kad ti ide dobro i motiviraju te kad zapneš. Ovih dana je teško naići na ljude koji se vesele tvojem uspjehu kao da je njihov, a svatko od nas je dobio upravo to - bezuvjetnu podršku koja se osjeti na svakom koraku.

Andrea nam je ispričala i da u showu vlada pozitiva te da će se već u subotu vratiti u backstage podržati svoje prijatelje.

- Svatko s kim sam pričala o 'Zvijezde pjevaju' mi je najavio da je ovo show u kojem vlada pozitivna, vrlo poticajna atmosfera, a to se stvarno osjeti na svakom koraku. U zraku se niti u jednom trenutku ne osjeća kompetitivnost, nema kalkulacija, radimo s vrhunskim profesionalcima - od benda, back vokala, produkcijskog teama, kostimografa, frizera i šminkera... mentori su spremni pomoći svakome, a ne samo svojem kandidatu, međusobno se bodrimo i motiviramo - ukratko, ovaj show je za mene jedno predivno iskustvo i iako je za mene završila natjecateljska faza, i dalje imam osjećaj da sam dio ekipe. Zato se već u subotu vraćam u backstage - tamo su mi prijatelji koje jedva čekam ponovno vidjeti - govori nam.

Ivan svoje favorite u pjevačkom showu ne želi otkriti, a influencerica nam kaže da navija za svakog od parova koji se nalaze u showu.

- Teško mi je pričati o favoritima jer želim da svaki par ide što dalje - Lovro i Vjeko su savršeno posloženi i imaju nevjerojatnu energiju, Lucija i Ivanka u svakoj pjesmi donesu nešto posebno i neočekivano, Jelena sa svakim nastupom samoj sebi dokazuje da može puno više nego što misli i pored sebe ima Bojana koji joj pomaže da to ostvari, Davor i Gina su srodne duše i s lakoćom prenose sve što im padne na pamet, Pažanin i Zsa Zsa znaju što mogu, a što ne i užitak ih je gledati jer se vidi da se zabavljaju čak i kad sve ne ide po planu, Ana i Alen su skladni, savršeno barataju scenom i vidi se da se u potpunosti prepuštaju pjesmi, Boris i Ivana biraju odlične pjesme kojih se većina nas ne bi sjetila i meni se uvijek čini da na pozornicu donose neku posebnu magiju... mislim da je poanta ovog showa da svatko iz sebe izvuče ono najbolje i usput se dobro zabavi, a čini mi se da je svaki par u tome uspio na svoj način. Iskreno navijam za svakog od njih i bit će mi žao kad bilo tko od njih ispadne jer znam koliko se svi trude dati najbolje od sebe - prokomentirala je ukratko svaki par Andrassy.

Ova influencerica priznala nam je i da je tijekom showa razbila neke od svojih strahova. Ponosna je, kaže nam, na novu verziju sebe.

- Nemam neki žanr kojem sam se posebno veselila, u cijeloj priči me najviše radovala mogućnost da u svakoj novoj epizodi pomaknem vlastite granice i naučim nešto novo - obožavam pjevati, ali do prije nekoliko tjedana me bilo jako sram pustiti glas pred ljudima ako to nije u sklopu nekog showa. Donedavno mi je bilo nezamislivo zapjevati u društvu - kad bi me netko pitao kako ide neka pjesma, nikad ju nisam imala hrabrosti otpjevati, nego bih uvijek ljudima rekla da ju poslušaju na YouTubeu - napokon sam se riješila tog straha i to je za mene ogroman napredak. Ponosna sam na tu novu verziju sebe koja više nije u grču kad je u pitanju pjevanje - govori Andrea.

Tijekom pjevačkog pothvata najveća podrška joj je bila mama, njezina obitelj i prijateljice.

- Mama je uvijek na prvom mjestu - i naravno, ostatak obitelji. Tu su i moje prijateljice i prijatelji kojima sam slala snimke s proba, što je opet nešto što se prije nikad ne bih usudila. To je podrška koju sam i očekivala, a podrška koja me najviše veselila je ona koju su mi davali ostali kandidati iz showa - to je nešto što ću najviše pamtiti jer je predivno raditi s ljudima koji su ti na papiru konkurencija, a u stvarnosti jedva čekaju da uspiješ - otkrila nam je.

Par koji je prvi napustio show pitali smo i možemo li uskoro očekivati i njihov duet.

- Andrea uvijek igra po pravilima, stoga mislim da nema boljeg benda s kojim bi snimila duet od 'Pravila Igre' - rekao je Ivan kroz osmijeh.

