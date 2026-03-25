Nekadašnjoj pjevačici Magazina i dalje rezerviraju stolove pod imenom 'Magazin', a ona otkriva kako je novom pjesmom liječila dušu nakon odlaska ljubimca i zašto nije pobornica estetskih zahvata
Andrea Šušnjara: Ozempic? Ne, hvala. Bojim se nuspojava...
Nakon gotovo godinu i pol dana u solo karijeri, nekadašnja pjevačica Magazina, Andrea Šušnjara, otkriva nam koliko joj se život promijenio i u kojem smjeru joj ide karijera. Prije deset dana objavila je svoj treći solo singl 'Ljubavni kockari', za koji je prvi put sama napisala i tekst i glazbu, a nekako lakše diše i stvara otkako je kupila stan u Splitu i, kako kaže, riješila stambeno pitanje. Nažalost, ostala je nedavno bez vjernog suputnika, psa Koka, a zadnja pjesma je nastala upravo nakon gubitka ljubimca.
