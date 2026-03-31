Evo što će se događati u vašim najdražim sapunicama u utorak

Divlje pčele

RTL 20:15

Jakov pokušava odvratiti Katu od Domazeta. Šušnjara je u dilemi zbog pozamašne Antine ponude. Marko se zaljubljuje u Vicinu misterioznu sestru Manuelu, dok Rajka želi doznati Čavkine osjećaje prema Terezi.

La Promesa

HRT1 13:20

Vera i Lope skuju plan kako da stupe u kontakt s njezinim bratom Federicom. Toño se pridružuje obrani oca Samuela i donese smjelu odluku u vezi s Cristóbalom.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim istražuje tijelo striptizete pronađeno u jezeru Michigan. Žrtva ima veze s krugom ljudi s kojima se druži Voight, što uzrokuje nelagodu između njega i Lindsay.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Posljednji je dan prije Cvitina odlaska u Bruxelles s Matijom. Martin se ponese neočekivano zrelo, pristane na njezin odlazak, ali ipak u pozadini kuje plan protiv Matije. Vinko i dalje radi bez ugovora pa odluči suočiti Iliju Šarana sa svojim radnim pravima. Goran primijeti kako je Bracin dosje izbrisan iz sustava. Performer Vrvilo stiže u Zaglave i inspirira se prostorom.

Crno more

NOVA TV 18:10

Dok se šerif bori za život u bolnici, svi pokušavaju uskladiti priče kako bi zaštitili Esme. Hıdır priznaje zločin i završava u pritvoru, ali Feride ne vjeruje u službenu verziju događaja.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Alberto zatekne svoju voljenu kako se ljubi s dečkom. Carlos pozove Anu i Alberta na večeru kako bi pokušao uvjeriti Saru da nastavi pregovore. Ona pristane, ali zahtijeva da nacrte odnesu njezinu ocu u Miami i da zajedno otputuju.