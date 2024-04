Andrea Šušnjara progovorila o udaji i napuštanju Magazina

Andrea Šušnjara, koja je nedavno proslavila 37. rođendan, otkrila je za IN Magazin da još ne razmišlja o udaji. 'Mene više nitko ne pita kad ću se udat zato što mislim da su svi odustali od tog pitanja. Mislim da sam se htjela udati, onda bih se udala, tako da to mi definitivno nikad nije bilo na vrhu liste prioriteta i želja, to je nekako na dnu. Ima puno važnijih stvari od toga', rekla je Šušnjara.

Poslije dugih 14 godina napušta grupu Magazin. U solo vode planira upoloviti nakon ljeta, a Tonči Huljić već joj piše prvu pjesmu.

U rujnu prošle godine otputovala je u Španjolsku na odmor, ali tamo nije bila sama. Za svoj Instagram profil snimila se kako nazdravlja s nepoznatim muškarcem, a u kadru se vide samo njihove ruke u kojima drže čaše.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Najdugovječnija pjevačica Magazina rekla je jednom prilikom, također za IN Magazin, da ne želi partnera glazbenika.

- Pa, ja sam ovako, hajmo reći, poprilično normalna, tako da volim jednostavne ljude, volim ljude koji su dobri, koji se vole dobro nasmijati, mora biti dobra osoba i kvalitetna osoba. I ne smije biti poznat ni iz moje branše, znači glazbenici ne dolaze u obzir - kazala je glazbenica koja je prije tri godine prekinula dugogodišnju ljubavnu vezu s elektrotehničarem Markom Juričićem.

Andrea se pojavila s Markom prvi put na CMC festivalu u Vodicama 2019. godine. Tada ju je Splićanin čekao iza pozornice. Nakon toga, pjevačica je nekoliko puta podijelila zajedničke fotografije. Fotografije su prije tri godine nestale s njenih društvenih mreža, a priču o prekidu nije htjela komentirati.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Osim toga, krajem rujna 2016. godine prekinula je višegodišnju vezu s tadašnjim dečkom Domagojem. Jednom prilikom ispričala je i kako joj se muškarci boje prići.

- Bolje prolazim kod žena nego kod muškaraca. Uvijek su mi žene u prvim redovima, više zahtjeva za prijateljstvo i poruka dobivam od žena. Ne znam zbog čega je to, možda me se muškarci boje - pitala se tada.