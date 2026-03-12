Obavijesti

POSVETILA IM I PJESMU

Andrea Šušnjara radi u domu za nezbrinutu djecu: To su djeca iščupana iz svog kreveta...

Andrea Šušnjara radi u domu za nezbrinutu djecu: To su djeca iščupana iz svog kreveta...
Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Pjevačica je otkrila kako svako jutro ustaje u 5 kako bi otišla u dom za nezbrinutu djecu Maestral u Splitu. Za djecu iz doma Andrea je napisala i pjesmu koju planira uskoro objaviti

Dok gradi solo karijeru, Andrea Šušnjara (39) velik dio svog vremena posvećuje radu s djecom bez roditeljske skrbi. Pjevačica svako jutro ustaje u pet sati kako bi radila u domu za nezbrinutu djecu Maestral u Splitu.

Split: Andrea Šušnjara nastupila je s grupom Magazin | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija

- Velika je odgovornost, imamo ih 17-18 u grupi. To su djeca koja su iščupana iz svog kreveta, iz svog doma i dovedena meni, tako da ja prolazim s njima te njihove osjećaje, spoznaje gdje se nalaze, zašto su tu? Treba puno s njima raditi, mi smo njima najbliže osobe - ispričala je za In Magazin.

Za djecu iz doma Andrea je napisala i pjesmu koju planira uskoro objaviti. Osim toga, napravila je i važan korak u karijeri - objavila je svoju prvu autorsku pjesmu 'Ljubavni kockari'.

- Još u Magazinu sam napisala ove stihove. Napisala sam nekoliko pjesama, međutim, nikad nisam imala dovoljno hrabrosti i dovoljno samopouzdanja da to podijelim s javnosti. I sad je krenuo meni najteži dio kako ću ja jednom Tončiju Huljiću i Vjekoslavi, koji su moji autori od samih početaka i ja se nadam do kraja moje karijere, kako ću ja njima reći da sam ja sad nešto sama napisala - kaže.

Hrabrost je ipak skupila i pjesmu poslala Tončiju Huljiću.

- I on je dobio te dvije demo verzije i nije ništa odgovorio (smijeh). I onda sam ja sama sa sobom cijelu noć 'pa dobro Andrea, možda to i nije dovoljno dobro, zašto si to uopće išla slati?' A valjda je čovjek išao leći jer sam mu poslala u kasnu uru i sutra kad smo se čuli, onda je rekao 'ovo ti je super', odmah izađi vani s tim - govori Šušnjara.

Prošla godina za nju je bila puna promjena - krenula je u solo vode, kupila stan u Splitu i uživa u vezi s tri godine mlađim Karlom koji se zbog nje preselio iz Njemačke.

Hrvoje Jelavić/Pixsell | Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell

- Moj dečko je rođen dan poslije mene, tako da oboje smo Ribe po horoskopu i oboje smo onako dosta emotivni i umjetnički orijentirani. On me prati gdje god ja idem i to je meni super i evo sad razmišljamo da se preselimo u Zagreb, tako da vidit ćemo.

Iako je na sceni već više od dva desetljeća, kaže da vodi povučen život.

- Jako sam zatvorena osoba i u biti sam introvert i tu imamo jedan mali problem s ovim poslom, tako da nema ništa o meni. Živim neki normalni, povučeni život - ističe.

