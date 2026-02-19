Andrea Šušnjara posvetila pjesmu psu Koku s kojim se oprostila prošlog mjeseca

Pjevačica Andrea Šušnjara ponovno je dirnula svoje pratitelje na društvenim mrežama, ovaj put najavom vrlo osobne pjesme posvećene svom psu Koku od kojeg se oprostila u siječnju. Nakon što je tada podijelila tužnu vijest o njegovom odlasku, sada je otkrila da tugu i ljubav pretače u glazbu.

Na Instagramu je objavila kako je upravo gubitak njezinog dugogodišnjeg ljubimca bio okidač da dovrši pjesmu koju je započela davno, ali nikada nije imala snage završiti.

- Kad je otišao, dovršila sam pjesmu koju sam započela davno pa napustila… Jedva čekam podijeliti sa vama svoju pjesmu i emociju… Uskoro - napisala je pjevačica uz objavu koja je u kratkom roku izazvala lavinu reakcija.

Pratitelji su joj u komentarima uputili riječi podrške, ali i znatiželju.

Split: Andrea Šušnjara nastupila je s grupom Magazin | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Podsjetimo, Andrea se u siječnju oprostila od svog mopsa Koka, koji je uginuo u 13. godini života. Njihova povezanost bila je dobro poznata njenim fanovima jer je pjevačica često dijelila zajedničke trenutke na društvenim mrežama. Koko je bio uz nju godinama, a njegova starost i zdravstveni problemi potaknuli su je da mu prilagodi život - čak ga je, kako je ranije objasnila, vozila u kolicima kako bi i dalje mogao uživati u šetnjama.

Sada se čini da će uspomena na njega živjeti kroz glazbu. Obožavatelji vjeruju da će pjesma biti snažna posveta ljubavi između čovjeka i životinje - odnosu koji često ostavlja dubok trag i nakon odlaska.