Obavijesti

Show

Komentari 0
EMOTIVNA OBJAVA

Andrea Šušnjara posvetila pjesmu psu Koku s kojim se oprostila prošlog mjeseca

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Andrea Šušnjara posvetila pjesmu psu Koku s kojim se oprostila prošlog mjeseca
2
Foto: Instagram

Kad je otišao, dovršila sam pjesmu koju sam započela davno pa napustila… Jedva čekam podijeliti sa vama svoju pjesmu i emociju… Uskoro, napisala je

Admiral

Pjevačica Andrea Šušnjara ponovno je dirnula svoje pratitelje na društvenim mrežama, ovaj put najavom vrlo osobne pjesme posvećene svom psu Koku od kojeg se oprostila u siječnju. Nakon što je tada podijelila tužnu vijest o njegovom odlasku, sada je otkrila da tugu i ljubav pretače u glazbu.

Na Instagramu je objavila kako je upravo gubitak njezinog dugogodišnjeg ljubimca bio okidač da dovrši pjesmu koju je započela davno, ali nikada nije imala snage završiti.

EMOTIVNA OBJAVA Andrea Šušnjara u suzama: 'Srce će mi puknut od tuge'
Andrea Šušnjara u suzama: 'Srce će mi puknut od tuge'

- Kad je otišao, dovršila sam pjesmu koju sam započela davno pa napustila… Jedva čekam podijeliti sa vama svoju pjesmu i emociju… Uskoro - napisala je pjevačica uz objavu koja je u kratkom roku izazvala lavinu reakcija.

Pratitelji su joj u komentarima uputili riječi podrške, ali i znatiželju.

Split: Andrea Šušnjara nastupila je s grupom Magazin
Split: Andrea Šušnjara nastupila je s grupom Magazin | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Podsjetimo, Andrea se u siječnju oprostila od svog mopsa Koka, koji je uginuo u 13. godini života. Njihova povezanost bila je dobro poznata njenim fanovima jer je pjevačica često dijelila zajedničke trenutke na društvenim mrežama. Koko je bio uz nju godinama, a njegova starost i zdravstveni problemi potaknuli su je da mu prilagodi život - čak ga je, kako je ranije objasnila, vozila u kolicima kako bi i dalje mogao uživati u šetnjama.

BURNE REAKCIJE Andrea Šušnjara na udaru je kritika zbog objave: 'Zgrožena sam, u kakvom svijetu živimo?'
Andrea Šušnjara na udaru je kritika zbog objave: 'Zgrožena sam, u kakvom svijetu živimo?'

Sada se čini da će uspomena na njega živjeti kroz glazbu. Obožavatelji vjeruju da će pjesma biti snažna posveta ljubavi između čovjeka i životinje - odnosu koji često ostavlja dubok trag i nakon odlaska.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ervin iz Big Brothera ima 170 kg: Sada sam u strongman fazonu, zadovoljan sam formom
OTKRIO NAM PLANOVE

Ervin iz Big Brothera ima 170 kg: Sada sam u strongman fazonu, zadovoljan sam formom

Više od deset godina nakon Big Brothera, Ervin Mujaković ostao je poznato lice, ali sada izgleda potpuno drugačije nego za vrijeme showa
FOTO Nije joj hladno! Bujna Slavonka se u oskudnom badiću penje po snježnim planinama
OPREZ, VRUĆE FOTKE

FOTO Nije joj hladno! Bujna Slavonka se u oskudnom badiću penje po snježnim planinama

Dok većina za skijanje bira klasične jakne i hlače kako bi im bilo što toplije, Claudia Rivier odlučila je stvari pojednostaviti i odjenuti se potpuno drukčije. Na snijeg je došla u oskudnom kupaćem kostimu...
Mama, idem ja do Nine na binu, a ti kak' hoćeš: 'Maša je velika obožavateljica, nije se sramila'
MAŠA POSTALA ZVIJEZDA

Mama, idem ja do Nine na binu, a ti kak' hoćeš: 'Maša je velika obožavateljica, nije se sramila'

Ninu je Maša upoznala lani na koncertu u Zaboku i jedva dočekala koncert u zagrebačkom Lisinskom da joj pokloni cvijeće koje je sama kupila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026