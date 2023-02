Andrea zabrinuta za budućnost s Markom, smatra da je ženskar

U novoj epizodi 'Braka na prvu' pojavile su se trzavice između Marka i Andreje, koji su dosad bili vrlo uspješni u rješavanju svojih bračnih problema razgovorom.

Marko je svoju suprugu odveo u Daruvar, gdje ju je upoznao s prijateljicom Josipom. Sjedili su na piću, a Andrea je pitala Josipu može li joj reći nešto što nije znala o Marku. Njegova prijateljica rekla je kako nije mislila da će se Marko ikad smiriti po pitanju žena, ali da vidi veliku razliku u njegovom ponašanju otkad je ušao u eksperiment.

Andreju je njezin komentar zabrinuo te je pomislila kako je njezin novi suprug ženskar. Nakon pića su otišli kući, a Marko je primijetio kako je Andreji nešto zasmetalo. Komentirao je kako trenutačno ne smatra da će nakon eksperimenta živjeti zajedno, nakon čega je Andrea ostala pomalo zapanjena. Marko je htio saznati što osjeća u tom trenutku na što mu je ona rekla:

- Hoćeš da ti iskreno kažem? Nisam sigurna da to želiš čuti.

Marko je rekao kako želi da bude iskrena s njim i dodao:

- Što me ne ubije, to me ojača.

- Izjava prijateljice Josipe po pitanju toga nije nimalo pomogla...kad sam joj spomenula da si po pitanju žena dosta zaigran i ne mogu se sjetiti što je točno rekla. To mi je zvučalo kao da si ženskar. Tako sam doživjela taj komentar - rekla mu je Andrea, koju još uvijek muči to što Marko inače voli starije žene.

Marko je rekao kako smatra da joj ne bi trebale smetati njegove prethodne veze te je komentirao kako su ga njegova prijašnja iskustva dovoljno definirala da sada napokon zna što želi, a to je, čini se, upravo Andrea.

- Nisam zadobila neko veće povjerenje u tebe nakon ovoga - kazala je Andrea.

