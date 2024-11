Andrija Jarak o Mlađanu: 'Bili smo jako temeljiti. Najviše nam je sugovornika do sad odustalo'

Taman kad pomisliš da Andrija Jarak ne može dalje, on te razuvjeri. Prva epizoda druge sezone "Dosjea Jarak", posvećena Srđanu Mlađanu, izaziva ledenu jezu. Masovni ubojica, koji ubija bez motiva jer mu tako govori "glas u glavi", za tri je godine na slobodi, a u "Dosjeu" smo čuli priče ljudi iz njegove neposredne blizine. "Dosje" se zasad može vidjeti na platformi Voyo, a kad se cijeli serijal odvrti, doći će i na RTL.

“Dosje Jarak" ide dalje - prve dvije epizode, posvećene Srđanu Mlađanu, lede krv u žilama. Kako je izgledao pripremni rad?

Temeljito, vrlo temeljito. Kod nas drukčije ne ide. Nakon što smo odlučili baviti se ovom temom, počelo je traženje sugovornika i objašnjavanje što i na koji način želimo napraviti. Puno njih je odustalo iz čistog, opipljivog straha. Jako nam je bitna i slika, naravno, a događaji kojima se bavimo, dogodili su se prije više od dva desetljeća, kad je postojala samo jedna televizija i do snimaka nije lako doći. No mi imamo Darija Todorovića koji kroz scenarij i ideje osmišljava svaki kadar. Ne radimo rekonstrukcije jer obično budu neuvjerljive i ne sviđa mi se to, nego igrane scene. Na to odlazi puno vremena za ovu razinu produkcije koju želimo. U pripremnom su dijelu ključne i naše Marijana i Karla koje proučavaju stotine stranica ultrazanimljivih sudskih spisa i istražuju ih do najsitnijih detalja. Tek kad sve doznamo i postavimo priču, kreće snimanje razgovora.

Kako biste opisali Srđana Mlađana? On zapravo više podsjeća na lik iz filmova u kojima su scenaristi uložili puno mašte nego na dječaka iz susjedstva, što je uistinu bio?

On je sebe najbolje opisao svojim postupcima. Ako netko može ubiti iz razloga da vidi kakav je to osjećaj, i ponavljati ta djela jer mu se svidjelo, onda mu dodatni opis ne treba.

Većina sugovornika osjeća jezu kad govori o njemu - čak i njegov drug iz ćelije, kum na vjenčanju, pokazuje kako mu se koža naježila kad govori o njemu. Je li ih bilo teško nagovoriti na priču? Koliko je ljudi odustalo?

Odustalo ih je najviše do sada. Što ih je više odustajalo, to sam bio sigurniji da trebamo raditi ovu priču. Neki su odustali dan prije snimanja, neki na dan snimanja. Nekoliko se puta mijenjao scenarij, rušio i gradio ponovno. Unatoč tome imamo najrelevantnije sugovornike za priču jer prvi put samo za 'Dosje' govore i ljudi koje ste sami spomenuli.

Ne volim nagovarati nekoga na nešto jer to je nasrtljivo, naporno, odbojno i može imati kontraefekt. Proces kroz koji prolazimo jest objašnjavanje konteksta i kako bi se netko od sugovornika mogao uklopiti. Važno je sugovorniku objasniti koliko je i zašto važno raditi ovakve priče.

Foto: Maja Bota Štrbe/RTL

Iz prve ruke poznajete masu naših kriminalnih afera, izvještavali ste o njima. Koliko vam u radu pomažu suradnici - prije svega, istraživačka novinarka, te redatelj i scenarist priče? Kako sklapate konačnu verziju materijala?

Od ključne su važnosti oni. I Dario koji osmišljava, slaže i montira cijelu priču, kao i Marijana i Karla koje istražuju. I nepresušna im je energija. Moj mozak radi brzo, nekad me koče za dobro priče i uče me strpljenju. Sve što sam prije 'Dosjea' radio moralo je stati u maksimalno tri ili pet minute livea. Ovo je potpuno drugi format. Ali kvaliteta nam diktira tempo.

Mlađan je podijeljen u dvije epizode. Jeste li tako odredili i prije snimanja ili vas je količina materijala natjerala na to?

Količina materijala, kompleksnost slučaja i kvaliteta odgovora koje smo dobili rezultiralo je dvjema epizodama. Jednostavno je nemoguće sve složiti u jednu epizodu.

Kakvo je vaše objašnjenje njegova slučaja - svi se slažu da je iznimno inteligentan, hladnokrvan, snažan, ali kakav ga to glas u glavi tjera na zlo?

Opaki su to glasovi. I opasni. Sam Mlađan kaže da mu glasovi govore što mora napraviti. Nisam stručnjak u tim područjima, ali nadam se da sve relevantne službe znaju da će sredinom 2027. biti na slobodi.

Postoji li slučaj u kojemu je iskazao bilo kakvo kajanje?

Nijedna njegova rečenica ne može izbrisati djela niti obiteljima vratiti voljene. Tako da to meni osobno ne bi značilo ništa. Jedan pametan čovjek jednom je za vrlo važnu situaciju rekao - u mom poslu ne smije doći do - oprosti. Kad je oduzeti život u pitanju, nema toga što to može ispraviti.

Mlađan izlazi na slobodu 2027. Posjeduje neku bilježnicu...?

Da, to nam je rekao i čovjek koji mu je bio kum na zatvorskom vjenčanju. Bilježnica mu je oduzeta. U njoj su, doznali smo, imena onih s kojima se Mlađan želi baviti nakon izlaska na slobodu. Mi ni na koji način ne želimo predviđati što će biti i što će se zbiti, ali dobro je znati da čovjek kad izađe iz zatvora u kojem će provesti 29 godina ima neke planove. Zatvor može djelovati i otrežnjujuće za prijestupnike, ali svi s kojima smo u pripremi emisije razgovarali, kažu da to nije česta pojava. A to su ljudi koji svakodnevno imaju iskustvo sa zatvorenicima jer ih gledaju iz blizine i komuniciraju s njima. Za kontekst 'Dosjea' takvi su insajderi jako vrijedni. Jer iskustveno znaju prepoznati. Oni ne smiju, naravno, pričati u emisiji, ali sve što nam kažu mimo kamere za sami kontekst emisije je jako bitno.

Koje ste slučajeve obradili u idućim epizodama?

Bit će puno zanimljivih slučajeva, vjerujte. Za vas možda najzanimljivije - jedan intrigantan lički slučaj trovanja ljudi iz čistoga koristoljublja. Niskoprofilnog istina, stotinjak kuna, primjerice, ali ipak. Time se, između ostalog, bavimo u ovoj sezoni.

Foto: rtl

Sve će epizode najprije biti prikazane na Voyu, a potom na RTL-u. Kako je bila gledana lanjska produkcija "Dosjea" i što očekujete u ovoj sezoni?

Bila je jako gledana i u programu RTL-a i na platformi Voyo. Reakcije su zaista sjajne i to nam je potvrda da su ovako važne teme. Očekujem da svi krenu na Voyo, a kad cijela sezona bude gotova, onda i na televiziji. Tu smo za reakcije i komentare. Zasad su sjajni. Tjeraju nas da budemo još bolji i kvalitetniji.

Osmišljavate li i treću sezonu?

Planova ima jako puno i sretan sam zbog toga. Radim s ekipom koja podupire, nadopunjuje i potiče ideje. Zasad ću vam samo reći da ćete nas dugo gledati.