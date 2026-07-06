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JEDNOSTAVAN SAVJET

Andy Reid otkrio bračni savjet koji je Adam Sandler dao Taylor i Travisu na njihovu vjenčanju

Piše Maša Mai Čigir,
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Andy Reid otkrio bračni savjet koji je Adam Sandler dao Taylor i Travisu na njihovu vjenčanju
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Foto: Profimedia/ilustracija
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Trener Kansas City Chiefsa prisustvovao je vjenčanju Swift i Kelcea, održanom u petak u njujorškom Madison Square Gardenu te je otkrio što je Sandler rekao mladencima dok je vodio ceremoniju

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Andy Reid otkrio je jednostavan savjet koji je Adam Sandler, koji je bio zadužen da vodi ceremoniju, dao Taylor Swift i Travisu Kelceu, a to je da se ljube što češće mogu. 

- Rekao je: ljubite se kad god možete – u svakoj prilici, baš svaki dan. Dakle, bilo da idete na spavanje ili na posao... jednostavno je poljubite - rekao je Reid u intervjuu za CNN.

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Foto: Profimedia/ilustracija

Na konferenciji za medije održanoj u nedjelju, Reid je ponovio Sandlerov savjet.

- Teško je tome prigovoriti kad poljubite suprugu ili ona poljubi vas. Pobrinite se da to činite svaki dan, svake minute; ako imate priliku, učinite to i nećete imati problema - rekao je Reid u videu koji je na platformi X objavila novinarka Krysyan Edler.


- Na jednostavno urnebesan način, bio je fenomenalan... lud je, ali je sjajno odradio posao spojivši mnogo humora, no mislim da je to bio prilično dobar savjet, u svom najjednostavnijem obliku - Reid je pohvalio Sandlera u ulozi osobe koja vodi ceremoniju vjenčanja.

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Sandler i njegove dvije kćeri Sadie i Sunny, dugogodišnji su obožavatelji Taylor Swift te su bili na njezinoj turneji 'Eras' turneji u kolovozu 2023., kao i na premijeri filma 'Taylor Swift: The Eras Tour' u listopadu iste godine. Ovaj 59-godišnji bivši član postave emisije 'Saturday Night Live' kasnije je angažirao Kelcea za svoj film 'Happy Gilmore 2' koji je izašao 2025. godine.

Sandler je svakako kvalificiran za davanje bračnih savjeta jer je već 23 godine u sretnom braku sa suprugom Jackie. Vjenčali su se u lipnju 2003. godine. Swift i Kelce su tijekom ceremonije navodno izrekli vrlo dugačke zavjete.

- Zavjeti su im trajali po dvadesetak minuta - izjavio je u nedjelju za časopis People dobro upućen izvor, dodajući da su ih mladenci zapisali u knjižice sa zlatnim koricama.

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