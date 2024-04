Anel kritizirao crveni tim nakon još jednog poraza, a plavci su osvojili odlazak na kuglanje

Jutro nakon nominacija, tijekom kojih je Milena zaradila crnu pregaču, dio crvenih razgovarao je u sobi, zaključivši da moraju dati sve od sebe kako ne bi izgubili još jednog člana na eliminacijama. Domagoj i Viktor osamili su se u kuhinji i komentirali svoje želje i ambicije za nastavak showa, složivši se da iz njihovog plavog tima rijetko tko 'grize' i ima pobjednički mentalitet kao oni.

Timove je u kuhinji dočekao chef Gretić koji im je najavio novu zabavnu igru koja će uvelike odrediti tijek današnjeg kuhanja. Na redu je bila igra toplo-hladno. Naime, sous chefovi su po različitim dijelovima studija sakrili kartice s namirnicama, a vođe timova su navigirali svoje članove kako bi ih uspješno pronašli. U napetoj i brzoj igri bolje su se snašli plavci koji su za nešto više od devet minuta pronašli sve sakrivene kartice. Vođa tima Lucija mogla je zapapriti protivnicima te im oduzeti tri pronađena sastojka koja ne smiju koristiti u današnjem kuhanju. Upravo to je i učinila te crvenima zabranila korištenje maslaca, maslinova ulja i luka. 'Pokvareno', šalio se chef Gretić, a crveni su u nevjerici komentirali kako će biti teško kuhati bez masnoća.

Chef Gretić otkrio je kako je glavna namirnica dana zečetina, a dio kandidata kazao je kako je to meso već pripremao. Timovi su krenuli prema radnim jedinicama, a vođe Lucija i Domagoj pratili su stanje u kuhinji i ispitivali tko će što kuhati. Chef Gretić savjetovao je Roka K. i Chiaru da probaju izbjeći željene mesne rolice jer će tako lako presušiti meso. Crveni su se na svakom koraku žalili kako nemaju masnoće s kojom će kuhati, no Vehid je došao na sjajnu ideju – istući će vrhnje i napraviti svoj maslac.

- Zbog toga je Vehid čovjek koji ovaj tim gura i sve što treba jednom timu je Vehid. Ne umanjujem Dominika, ali zbog toga je Vehid to što jest - komentirala je Milena, a njegova ideja naišla je na odobravanje sous chefice Ivane, ali i Chefa Gretića. 'Jeste ponosi, ha? Bravo, sjajna ideja', komentirao je chef.

- Uloga vođe mi je nametnuta i to je prva stvar koja mi se ne sviđa. Volim se posvetiti svome jelu - komentirao je Dominik koji je jurcao kuhinjom kako bi držao sve pod kontrolom i kojeg su ostali pitali za savjete. Plavci su, pak, ponovno zamjerili Viktoru na neurednosti jer njegova je radna jedinica ponovno bila najprljavija. 'Brz sam u kuhinji, trčim svugdje i zaboravim očistiti', branio se.

Zadnja minuta je otkucavala, a dio kandidata opasno je kasnio. U zadnjoj sekundi svoj tanjur na pass donijeli su Viktor i Mauro, no svi su uspjeli.

Kako je plavaca jedan više, morali su odabrati tanjur koji se neće kušati. Mauro se sam ponudio jer je bio nezadovoljan prezentacijom na tanjuru, a ostali su to ispoštovali. Chef Gretić upozorio je Viktora na nečistoću: 'Na tome moraš poraditi bez obzira na to koliko si dobar kuhar!' Kandidati su se poredali na pozicije od 1 do 6, u skladu s bodovima koje mogu dobiti za svoje tanjure.

Prvi su chefu jela nosili Roko Ć. i jako nezadovoljna Chiara. Ona je pripremala roladicu punjenu gljivama, iznutricama i lukom, kremu od celera i jus s narančom i pimentom. Chef nije bio zadovoljan, a meso je bilo suho, kao što je i predvidio. Roko Ć. donio je sotiranu zečetinu, kremu od poriluka mrkve i korice limete te salatu od korabe i paprike. Chef je bio skeptičan prema kombinaciji okusa...

- Nije toliko loše koliko sam mislio, ali zeko je tvrd. Salatica te spašava - kazao je chef i dao mu bod. 'Koliko me sram', komentirala je Chiara, a chef ju je upozorio da smije biti nezadovoljna, no više ne želi čuti da ju je nečega sram. 'Pire od celera od danas zabranjen', komentirao je Gretić, no upravo sporni pire na idućem tanjuru već mu je nosio Marko. Uz njega je išla i Milena koja je radila 'zeca u šugu' s dvije vrste njoka, koji su chefu bili žilavi. Umak mu je bio previše kiseo. Marko je donio otkoštene zadnje noge zeca u umaku i pire od celera. Chefu je jelo bilo ukusno, no zamjerio mu je lošu prezentaciju na tanjuru: 'Smisli nešto da nije ultradosadno, dva boda za crvene.' Lucija i Anel nosili su svoja jela. Lucija je poslužila ragu od zeca uz njoke i karamelizirani ljubičasti luk, a priznala je da nije baš zadovoljna.

- Zašto si na poziciji tri? Ovo su najbolji njoki napravljeni u ovom showu. Prekrasno, svilenkasto, mekano... Ovo nije za tri ovo je za puno više - oduševljen je bio chef.

Anel je donio zečetinu uz pire od krumpira i celera, sos od paprike i korjenastog povrća. Iako je chefu bilo ukusno, Lucija je uvjerljivo odnijela 4 boda za plave, a chef je njezin tanjur ostavio kod sebe da može pojesti sve. Roko K. i Nikola već su jurili... Nikola je poslužio zečetinu kuhanu u umaku od povrća, ragu od gljiva i palentu s parmezanom. 'Ovo ti je jako dobro! Palenta pogođena fantastično, baš super!'

Roko K. servirao je zeca kuhanog s korjenastim povrćem i crnim vinom u umaku, pire i čips od slanutka i sotirane prokulice.

- Morao si to bolje, zec ima okus i teksturu kao da je kuhan... Baš sam se veselio, izgledalo je puno bolje - chef se razočarao i dao četiri boda plavom timu. Viktor i Dominik bili su na poziciji broj pet. Dominik je poslužio but i plećku pečene u pećnici s povrćem, u umaku od pečenog češnjaka, paprike, kima i meda, te salatu od graha, mladog luka i vlasca. Chef je na prvu odmah zamjerio previše komponenata na tanjuru, ali i tvrdoću mesa te neslaganje okusa. Viktor je poslužio kombinaciju mrkve, đumbira i čilija uz zečja leđa pečena na maslacu te pohani pečenac od iznutrica i batka.

- Interesantno! Pohani segment fantastičan. Drago mi je vidjeti da drukčije razmišljaš... Plavi tim – pet bodova - zaključio je chef.

Rezultat je bio nedostižnih 12-3 za plave, a poraz je mogao ublažiti još Vehid koji je skuhao juhu od koromača, đumbira i jabuke uz ljutu zečetinu i hrskavu heljdu. Chef je bio zadovoljan.

Domagoj mu je ponudio nogicu od zeca kuhanu u pećnici s povrćem i crnim vinom, kremu od graha i limuna te glazirani ljubičasti luk s acetom. Chefu je umak bio previše reduciran, a ostale komponente nedorečene pa je Vehidu dodijelio šest bodova. 'Plavima je opasno krenulo', poručio je chef pa ih poslao u kuću gdje ih je čekalo iznenađenje, a crveni su za kasnu morali napraviti pripremu za punjene paprike. Nagrada za plavce bio je odlazak iz kuće i druženje uz pizzu i kuglanje, što ih je oduševilo: 'Dan ne može biti bolji!'

- S takvim stavom s kakvim smo krenuli i drago mi je da smo izgubili - Anel je kritizirao svoj crveni tim, 'Ja bih ih sve postrojio kao vojsku... Ovo sad je jad!' Požalio se i sous chefici Ivani, kazavši kako nekad ima osjećaj da ne može sve iskomunicirati sa svojim timom.

- Kad trebaš obaviti neki razgovor, nitko nema vremena. Baš sam jako razočaran - dodat će, a njegovo nezadovoljstvo prešlo je u kuću. Prvo je predbacio Mileni na nedostatku natjecateljskog duha, što je ona demantirala, a zatim se u svađu uključio i Vehid, kritizirajući ga da optužuje druge, a ne polazi od sebe i svog ponašanja. 'Meni smeta što brzo planeš i imaš takve reakcije. To utječe i na mene i na ostatak tima', kazao je, a Anel je napustio kuhinju.