Anel zaradio nominaciju: 'On se ponaša kao neka velika žrtva'

Jutro nakon Domagojeva ispadanja u 'Hell's KItchen', top 5 kandidata probudilo se u dobrom raspoloženju, još pomalo nesvjesni dokle su dogurali. Anel je odlučio nasamo porazgovarati s Vehidom te mu priznati da ga je nekim svojim postupcima razočarao. 'Lucija kaže da ste kovali planove tko bi se trebao izbaciti. Kad sam to čuo, da znaš kako mi je bilo slabo. Nisam to očekivao od tebe', poručio mu je.

Foto: RTL

"Anel se voli ponašati kao neka velika žrtva“, Vehid je kazao.

- Otkako sam prešao u plavi tim, s Domagojem sam najviše pričao jer najsličnije razmišljamo o svemu... Ja sam jedina osoba koja se nije promijenila otkako sam ušao ovdje. Svi ste se promijenili, svi! I neću nikome podmetati nogu. Ako vam je netko pomogao, to sam bio ja. Onaj tko tebi priča loše o meni, i meni priča loše o tebi, to nemoj nikad zaboraviti! - dodao je.

Foto: RTL

- Na pola sam vjerujem li mu ili ne. U takvoj sam fazi natjecanja da je sve moguće. Ja vidim da se on jako puno promijenio, a on to ne vidi - oprezan je bio Anel.

Kandidati su stigli u kuhinju gdje su ih dočekala zagonetna zvona.

- Ostalo vas je pet, čestitam! Borite se za polufinale, pazite! - pozdravio ih je Gretić,

Foto: RTL

- Danas je posljednji meni u Hell's Kitchenu. Nova četiri jela. Nemojte misliti da ćete bezbolno proći!

Za hladno predjelo pripremat će goveđi carpaccio s rikulom, punjolima, šparogama i kozjim sirom, toplo predjelo su crni fettucini a la vongole. Glavno jelo bit će rolada od zeca s punjenim smrčcima, pireom od celera i šarenom blitvom. Za desert se pripremaju knedle sa šljivama u slatkim prezlima uz dodatak dulce de lecea.

Krenulo je kratko kušanje i dogovori, a zatim i priprema. Najviše posla i stresa, složili su se, bit će s glavnim jelom i zečetinom.

- Kalo kaskamo, ali napravit će se. Mislim da je danas dan kad će se sve napraviti - bila je optimistična Lucija, no zadovoljstvo je splasnulo kad je vidjela da se Anel muči s izradom knedli pa mu je udijelila savjete, no on je opet nastavio po svom, napravivši ih prevelike, a u njih je zabunom dodao i malo alkohola.

Foto: RTL

- Htio bih biti vođa danas, još nisam bio. Jasna komunikacija je, po meni, najvažnija - poželio je Viktor, a chef mu je tu želju i ostvario.

Na hladno predjelo Viktor je stavio Luciju, na toplo Vehida, na glavno jelo Anela, a prilozima se bavi Mauro. Lucija i Vehid kasnije sele na desert.

Foto: RTL

Restoran je otvoren i prve su narudžbe krenule i činilo se da sve ide kao podmazano. Chef Gretić kušao je probne tanjure i bio i više nego zadovoljan! Kandidati su radili složno i izbacivali hladna i topla predjela, a Viktor se služio biti jasan, glasan i kontrolirati sve.

Prvi problemi nastali su na glavnim jelima kad je Anel počeo kasniti s izbacivanjem zečetine pa su ga opominjali i Gretić i Viktor.

- On ignorira narudžbu do trenutka do kad njemu odgovara - komentirao je chef Gretić Anelov tempo.

- To je odavno trebalo biti u tavi! Zvano je prije deset minuta.

- Anel uopće nema pojma što se radi. Od pripreme on ne zna gdje je i to se samo prenijelo u servis - komentirala je i Lucija.

Foto: RTL

Tempo je sve više rastao, Anel je brojao komade mesa, svi su uskakali u pomoć, a Viktor je uspješno dirigirao kuhinjom, ispravljajući sitne poteškoće u hodu.

- Horor glavno jelo opet. Komunikacija između Anela i Maura je stvarno poprilično loša - Vehidu se činilo dok je pomagao u servisu.

Mauru je u jednom trenutku ponestalo jusa pa je pokušao razvodniti ostatak kako bi imao dovoljno, no chefu se to nije svidjelo: „I što ćemo sad!? Gosti pitaju gdje im je hrana!“

Foto: RTL

Nakon stresnih minuta i svih problema, sva jela uspješno su izbačena i servis je uspješno priveden kraju!

- Viktor je danas odradio jako dobar posao - kazao je Anel, a i chef Gretić mu je čestitao.

Unatoč uspjehu, preostalo je ipak odabrati dvoje nominiranih pa su se svi povukli u kuću na daljnje dogovore. Iako je Anel priznao da je ponosan na servis i zadovoljan odrađenim, ostali se nisu s njim složili. Lucija mu je zamjerila što je mislio samo na sebe i bio nedovoljno angažiran, a Mauro da od njega nije dobivao jasne informacije kako bi mogli uskladiti meso s njegovim prilozima.

Foto: RTL

- Za Anela nema uopće nikakve dvojbe da on mora biti nominiran - Lucija je bila odlučna.

- Slušam kako drugi govore, a sebe ne pogledaju, osjećam se nekako ranjeno - priznao je Anel.

Foto: RTL

Po povratku u kuhinju, obznanili su chefu da su nominirani Mauro i Anel.

Iako je prvo nominirala Maura jer nije na vrijeme reagirao kad je vidio da neće imati dovoljno jusa i pirea, Lucija je pred chefom odlučila promijeniti svoju odluku i jedan glas ipak dati Viktoru koji se bavio prilozima tijekom pripreme i nije napravio dovoljne količine.

Foto: RTL

- Tvoja osnovna dužnost prije servisa je pregledati svoju pripremu. Priprema se mogla raditi i za vrijeme servisa – da se na vrijeme reagiralo - chef je sugerirao kako je ipak veća krivica Maurova, no Lucija je ostala pri odluci da nominira Viktora, tako da je i on izašao pred chefa.

Viktor je odlučio stati u Maurovu obranu te istaknuti koliko je danas pomagao svima, a Mauro je bio ganut do suza: „Što reći... Nemaš puno ljudi koji će stati uz tebe kad je takva frka i problemi.“

Ipak, chef je zaslužio kako je na današnjoj večeri više griješio Anel, kojemu je dobacio crnu pregaču za nominirane.

Iako su se svi složili da je ta odluka opravdana, po ulasku u kuću, Anel je odlučio reći sve što mu je na duši. Poručio je Luciji i Vehidu da bi trebali međusobno razgovarati i raspraviti tračeve koje se šire po kući.

- Tko si ti uopće da spominješ moj odnos s bilo kim u kući? - pitala se Lucija.

- Anel, ovo je zadnji put da si mene spomenuo. Boli te briga što ćemo mi pričati - pridružio se i Vehid.

Foto: RTL

- Danas smo svi svoja leđa podmetnuli za njega, a njega apsolutno nije bilo briga - komentirala je Lucija ističući Anelove pogreške u kuhinji kojih on nije bio svjestan.

- Ponižavaš me, šutim i ništa ne govorim - nastavio se Anel obraćati Vehidu kojem nije bilo jasno o čemu govori.

Sve je završilo Anelovim odlaskom iz prostorije, dok je uvjeravao ostale da je servis bio dobar i uspješan, a ostali su zaključili da nikako da preuzme odgovornost za svoje pogreške.