Poznato je svih top 5 kandidata 'Hell's Kitchena', a Domagoj je napustio show: 'Lijepo iskustvo'

Jutro je počelo komentiranjem proteklog izazova i odnosa među kandidatima. Vehid i Domagoj su priznali kako ne bi voljeli biti zajedno u duelu. 'Više bih volio s njim u zadnji duel, to jest u finale, to bi mi bilo puno draže', komentirao je Vehid. Lucija i Mauro također su razgovarali o natjecanju.

Foto: RTL

- Mogu ti reći da nisam nikad bio više koncentriran i fokusiran. Uživio sam se na neki pozitivan način - ponosno je Luciji rekao Mauro. Kolege iz bivšeg plavog tima komentirali su i Domagojeve i Vehidove planove pa je Mauro rekao: 'Domagoj i Vehid su dosta skupa u zadnje vrijeme i dosta šapuću. Sa mnom više baš i ne komuniciraju, sve se to razvodnilo otkad smo dobili crne bluze.'

Nakon jutarnjeg druženja kandidati su se spustili u kuhinju na još jedan servis. Lucijino hladno predjelo, kojim je pobijedila u prethodnom izazovu i osvojila imunitet, uvršteno je u jelovnik umjesto salate s rakom, a ostatak jelovnika ostao je isti. Tijekom pripreme Anel i Lucija radili su na hladnom predjelu, Vehid je bio zadužen za pripremu patke i povrća za glavno jelo, Viktor i Domagoj za toplo predjelo, a Mauro je po prvi puta bio zadužen za pripremu deserta. Lucija i Anel naišli su na probleme tijekom pripreme jer Anel nije dobro rezao čvarke pa mu je Lucija rekla: 'Ovo je malo veće, a moraju biti isti komadići. Stari, nemoj da ti to moram govoriti, ali ozbiljno', a Anelu nije bilo jasno zašto komplicira i komentirao je: 'Danas mi je prvi put da kuham s Lucijom na stanici i nadam se više nikad.' Zatim je chef Gretić pozvao Luciju u svoj ured i pitao ju je li spremna za ulogu zamjenika šefa kuhinje.

Foto: RTL

'Rođena spremna', potvrdila je Lucija. Zamjenica šefa kuhinje odlučila je da će tijekom servisa Anel biti zadužen za hladno predjelo, Viktor za toplo, Vehid za glavno jelo, Domagoj za priloge te Mauro za desert. Lucija je obilazila svoje kolege i kušala jela te pohvalila Anela. Restoran je otvorio svoja vrata, gosti su počeli stizati i na početku je sve išlo po planu te se nijedno hladno predjelo nije vraćalo u kuhinju.

- Za početak Lucija je stvarno super, čuje se u cijeloj kuhinji mislim da u početku jako dobro radi svoj posao - rekao je Vehid, koji je predugo spremao patku za pokazni tanjur što je primijetio i chef Gretić. Na toplom predjelu počeli su se javljati problemi – prvo su vraćena dva bao, onda je na svinjetini bilo nedovoljno glazea, a onda je još jedan bun vraćen jer je bio oštećen. Viktor je bio sve nervozniji, ali ipak uspio je poslužiti sva topla predjela.

Foto: RTL

Na servisu glavnog jela stvari su pošle po krivu jer je Vehid bio izrazito spor i kaskao pripremom za narudžbama.

- Ne razumijem, radili smo tu patku već dvadeset puta, vidim da se ta patka kuha. Dvadeset i nešto minuta kasnije ti govoriš još osam minuta, a za patku treba četrnaest minuta - frustrirana je bila Lucija koja ih je požurivala, a chef Gretić također je bio ljut jer je Vehidu trebalo toliko vremena za pečenje patke. 'Treba baš puno vremena, jedino što u međuvremenu možemo je čekati i plakati', komentirao je Vehid.

Nakon pečenja patka nije dovoljno dugo odležala i ostala je sirova. Lucija se počela gubiti kao vođa i nije komunicirala s cijelim timom, Vehid se i dalje borio s patkama koje su jako kasnile, a Domagoj je predugo slagao priloge. Druga tura pačjih prsa također je bila sirova pa je postalo jasno da servis neće biti moguće završiti. 'Možemo si čestitati još jedanput što smo pali, gasimo sve i idemo u kuću', ironično je komentirala Lucija, a Mauro dodao: 'Baš malo poražavajuće.'

Foto: RTL

Gretić je kandidate poslao u kuću, a Vehida zadržao u kuhinji kako bi ga pitaš što se događa s njim i kako je tako zeznuo: 'Ti si pametniji od toga - ako cure sokovi, pusti. Ti to imaš u malom prstu, što se događa?' U kući su kandidati komentirali što je bilo s patkom i gdje je zapelo te došli do zaključka da je patka trebala duže odležati. Zbog toga su odlučili nominirati Vehida, ali i Viktora zbog poteškoća s bao bunsima.

- Danas će jedan od nas - Domagoj, Vehid i ja, napustiti show. Danas kao je četvrtfinale Brazil - Argentina pa neki veliki favorit odlazi - rekao je Viktor. Domagoj i Vehid družili su se i opraštali u plavoj spavaonici.

Foto: RTL

- Meni je iskreno malo pala volja i strast prema svemu ovome kad je Chiara otišla. Fali mi jako moj tim i naučio sam kuhati s njima i to mi je bila baš uživancija, a ovo sad je više nekako borba umova nego borba u kuhinji - priznao je Vehid. Kada su se vratili u kuhinju, Viktor i Vehid istupili su pred chefa.

- Iskreno, vidjeti njih trojicu pred chefom… Nekad prije, da me se pitalo, ne bih nikad na takav scenarij pomislio. Ali svi smo mi svjesni da nas kad-tad to čeka, moraš ostati hladne glave - rekao je Mauro. Chef je prozvao i Luciju i rekao joj: 'Nije bilo dobro. Čak si i OK počela i onda si samo potonula – nedovoljno glasno, nedovoljno direktno i kad su zaplivali nisi ništa napravila, nije fora.'

Foto: RTL

Iako je Viktor imao greške kod pripreme bao bunsa, Gretić je odlučio da Vehid ide s Domagojem u duel, a ostali kandidati povukli su se u kuću pratiti izazov iz dnevnog boravka. 'Dosta mi je teško biti s Vehidom u duelu, a znam da je i njemu teško', priznao je Domagoj. Domagoj i Vehid na duelu s Gretićem pripremali su steak tartare. Obojica su stigla napraviti jelo na vrijeme i oba tartara bila su dobra, ali je Domagojev ipak bio slabije začinjen i manje ukusan od Vehidovog. 'Hvala ti na svemu što si napravio ovdje', zahvalio se chef Gretić Domagoju koji je napustio show.

Foto: RTL

- Meni je bila čast kuhati za njega i s njim. Jako lijepo iskustvo, naučio sam puno o sebi, vidio sam velik napredak i kao osoba i kao kuhar. Dosta sam naučio i od svojih suboraca tako da koliko god sam tužan, toliko sam i sretan - zaključio je Domagoj.

- Dosta mi je laknulo, a s druge strane mi je jako žao što je on ispao - rekao je Vehid kojeg su u kući dočekali ostali kandidati i pohvalili njegov tartar. Kandidati su u kući pisali oproštajna pisma Domagoju, a Lucija im se nije željela pridružiti zbog razgovora koje je prečula u kojem su Vehid i Domagoj pričali o tome kako izbaciti ostale kandidate. 'Top pet ne izgleda nikako kako sam ja mislila da će izgledati. Jedino mi je Mauro tu i dalje', zaključila je Lucija.