Lucija je otkrila tajne dogovore između Domagoja i Vehida, a onda je prva ušla u top 5...

Osvanulo je novo jutro u 'Hell's Kitchenu'. Nakon još jedne loše odrađene večere i nominacije Domagoja, koji je tijekom servisa bio u ulozi chefa, to je i dalje bila glavna tema svih razgovora. 'Bio je izgubljen, pod stresom, nije imao ni autoriteta ni snalažljivosti', kazao je Viktor, dok je Anel kazao kako uvijek odbija preuzeti krivicu za svoje postupke: 'Takve stvari nam ne trebaju u timu!' 'Lako je komentirati nekog drugog i pametovati', smatrao je Domagoj da je ipak dao sve od sebe.

Vehid, za kojeg su ostali više puta istaknuli da najviše želi pobjedu, komentirao je najslabije karike u showu te istaknuo Anela i Luciju. Lucijin i Anelov odnos potpuno se promijenio nakon razgovora. U dvorištu mu je odlučila otkriti što je sinoć načula prije spavanja.

Foto: RTL

- Dečki su mislili da spavam... Vehid i Domagoj su kovali planove kako nas uništiti, kako nas sve izbaciti da njih dvojica ostanu skupa. Dogovarali su pozicije ako će Veho biti chef. I Domagoj u jednom trenutku govori kako mu je najlakše uprijeti prstom u nekog drugoga ako se nešto zezne. Mauro je trebao biti tu žrtveno janje da ne ispeče dobro patku - kazala je. Oboje su zaključili kako im se čini da Vehid bježi od odgovornosti jer ne želi biti nominiran ovako blizu finalu.

- Oni su neki pakt napravili, ne znam točno kad, ali to traje neko vrijeme. Veho dragi, samo pokazuješ svoje pravo lice i što želiš biti, neko božanstvo na nebu, a zapravo si gori od bilo koga ovdje - dodala je Lucija. 'Takvo povjerenje sam imao u Vehida... Sve lađe su mi potonule kad sam čuo neke stvari... Ja Luciji vjerujem jer nema što lagati u vezi toga', razočaran je bio Anel nakon razgovora.

Timovi su stigli u kuhinju gdje ih je dočekao chef Gretić, ali i šest radnih jedinica, po jedna za svakog od njih.

Foto: RTL

- Ljudi, borite se za finale koje je vrlo uskoro... Danas se borite za najvredniju nagradu, a to je imunitet, što znači da ste automatski u top 5 - poručio im je chef. Prvi izazov dana bio je test brzine i vještine, a troje najbržih koji prvi isjeckaju određenu količinu povrća, dobit će značajnu prednost u kuhanju. Najprecizniji bili su Viktor, Vehid i Lucija, koji su mogli birati s kojom namirnicom od ponuđenih žele raditi i protiv koga kuhati u glavnom izazovu. Viktor je odabrao da će pripremati patku za glavno jelo i boriti se protiv Anela. Vehid je odabrao raka za toplo predjelo i Maura kao protivnika, dok će Lucija pripremati hladno predjelo, svinjetinu, i kuhati protiv Domagoja. 'Veho bira Maura jer neće protiv svog najboljeg prijatelja', komentirala je, 'Mislim da je vrijeme da pobijedim Domagoja'.

Kuhanje je krenulo, kandidati su chefu Gretiću ispričali svoje ideje, a on je zaključio kako je jedino Anel odlučan da pobijedi svog protivnika Viktora. 'Danas ful gas i ful fokus da mu pokažem da nije broj jedan kao što misli', poručio je Anel. Sous chefove je iznenadio odnos Lucije i Anela, do jučer 'ljutih neprijatelja', koji su nakon pomirbe pomagali jedno drugome savjetima. 'Ne znam jesu li igrači ili je stvarno neko novo prijateljstvo na pomolu', komentirali su.

Foto: RTL

Vrijeme pripreme je završilo i krenulo je posluživanje. Domagoj i Lucija, koji rade hladno predjelo, servirali su svoja jela Gretiću i sous chefovima. Lucija je pripremila svoju verziju tapasa – svinjsku potrbušinu u five spice začinu, čvarke, kupus mariniran u soja sosu, daikon i majonezu od mladog luka. Domagoj je poslužio svinjsku potrbušinu kuhanu s limunskom travom, zvjezdastim anisom i cimetom te glaziranu sa soja sosom, kremu od ljubičastog kupusa s čilijem i mladim lukom te ukiseljenu korabicu. 'Lucija puno bolje barata okusima', kazala je Ivana, dok im je Domagojevo meso bilo pretvrdo i teško žvakati.

U kuhinji su za to vrijeme bili Mauro i Vehid koji su dovršavali toplo predjelo. Mauro je servirao prvi, a Vehid je požurio da stigne na vrijeme. Mauro je donio tjesteninu kuhanu u soku od oklopa rakova, sotirano meso rakova s porilukom te salatu od jabuka s vlascem i limunovim sokom. Vehid je pripremio tijesto punjeno mesom od rakovice, umak od oklopa rakovice s jabukom te salatu od salikornije. Viktor i Anel dovršavali su glavno jelo. Anel je imao problema s patkom, a chefovi su sa svog mjesta vidjeli kakav je nered Viktor napravio na svojoj radnoj jedinici.

Foto: RTL

Anel je donio njoke od batata dovršene na tavi u likeru od višanja, soku od pečenja i jusu od patke, te patku mariniranu dimljenom paprikom i narančom. Viktor nije bio zadovoljan svojom prezentacijom na tanjuru, a poslužio je dimljena pačja prsa, kuhani batat i aromatiziran narančom i vlascem, chutney od cikle, holandez od cikle te pačji jus s narančom. 'Malo sam razočaran jer ti uvijek imaš jako atraktivne tanjure', chef je rekao na prvu.

Stiglo je vrijeme za ocjenjivanje, ali i objašnjenja. Što se hladnog predjela tiče, Domagojev tanjur bio je prezentacijski na vrhunskoj razini, no kombinacija okusa nije se previše svidjela chefovima. Lucija je odnijela pobjedu u ovom dvoboju. Chef Gretić kazao je da su na toplom predjelu imali sraz Maurovog tradicionalnog jela i Vehidovog modernijeg pristupa. Maurova tjestenina bila je sjajna, no prezentacija nije bila na nivou. Vehidu su presudile ljuske raka koje su pronašli u jelu, kao i sirov njok. Mauro je odnio pobjedu.

Foto: RTL

'Prosječno do neuspješno danas', komentirao je chef Gretić Viktorove i Anelove tanjure. Presudila su Viktorova sjajno ispečena pačja prsa i odnio je pobjedu. Došlo je vrijeme za odabir pobjednika dana koji osvaja imunitet.

- Danas je pobijedila originalnost, spojena s malo šašavosti i hrabrosti. Lucija, čestitam! Jako lijepo i iznenađujuće ukusno jelo - obznanio je chef.

- Ja sebe otpisala davnih dana, a vidi me, evo me! Drago mi je da sam dobila danas, prvo i osnovno zbog Vehe i Domagoja. Ljudi moji, i ne znate kakvu konkurenciju imate - bila je zadovoljna Lucija. Uz to, Lucijino jelo chef će uvrstiti na meni sljedeće večere za goste.