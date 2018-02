Renata je napustila BB kuću, tajna obitelj je opet na okupu

Antonija Blaće je stanarima otkrila koga su gledatelji odlučili izbaciti svojim glasovanjem. Voditeljica se pritom ispričala Tomislavu jer mu nije pronašla dunje žute.

- Ni cvrčak ni more neće nekima pomoći - istaknula je Blaće i rekla da je Hrvatska odlučila. Ani je rekla da je za nju prerano da izađe. BB kuću je napustila bivša vojnikinja Renata Nemeček (30). Gledatelji su joj dali najmanje glasova dok je Ana osvojila najviše.

Foto: RTL - Nisam imala predosjećaj da ću ispasti - rekla je Renata u razgovoru s Blaće. Istaknula je kako je očekivala ispadanje Bojana. Dodala je kako joj je bilo super unutra. Najdraži joj bio Juraj jer je pozitivan, dobar dečko, osjećala se kao da joj je brat.

- Najmanje sam vremena htjela provoditi s Anezi. Ne volim te neke analize i činila mi se kao nestabilna osoba - istaknula je bivša vojnikinja.

Zbog prošlotjednog zadatka otkrivanja muških tajni sve su djevojke bile nominirane, a od dečki samo Bojan koji je dobio najviše glasovala sustanara. Tomislav je dobio 'smrtonosnu nominaciju' prema odluci Ane, odnosno tajne obitelji. U glavnu BB kuću je ušao ostatak tajne obitelji, a Blaće ih je prije toga podsjetila da ne zaborave zagrliti Nikolu kako bi sve bilo uvjerljivije.

Najpoznatija hrvatska obitelj koja to nije je pred vratima kuće, rekla je voditeljica Blaće i najavila ulazak Dubravke, Marijana i Matije koji su se pridružili Nikoli. Sustanari su se iznenadili saznavši da su svi oni obitelj.

- To ti je brat - ispitivali su Nikolu i nakon svih razmirica čak se zagrlio s Matijom. Blaće je dodala kako se mladi reper došao zabaviti u kuću, a oni su mu doveli mamu, tatu i brata. Stanari su ispitivali tajnu obitelj koja je situacija i jesu li se prijavili svi u isto vrijeme. Zanimalo ih je kada su dobili informaciju da će ući u kuću, a i Dubravkine godine. Usto su se pitali hoće li biti kakve 'žurke' da proslave dolazak novih sustanara.

Bojan je prema glasovima sustanara opet nominiran sa svim djevojkama. Nakon što su prošli tjedan djevojke podbacile u otkrivanju muških tajnih, ovog puta su dečki imali priliku pogoditi njihove i tako se 'spasiti' od nominacija. Antonio je bio prvi na redu i trebao reći koja stanarka ima svog anđela čuvara. Naveo je Anu i ostvario prvi točan odgovor.

- Imam ga već pet godina i mogu reći da mi je puno pomogao. Često pričam s njime i savjetuje me - ispričala je Ana Big Brotheru svoju tajnu. Juraj je trebao otkriti koja žena svakog dana piše zahvalnice Bogu i naveo je Bojanu.

- Možda u nekom drugom životu, Juraj - rekla mu je Bojana. Iz drugog pokušaja je Juraj naveo Anezi i pogodio. Pjevačica to radi jer ne želi uzimati stvari za gotove te da bude ponizna te sretna. Bojan je pogodio kako je Lucija ukrala i razbila tuđi auto. Išla je puniti mobitel i nekako je slupala auto od zid. Tomislav je morao otkriti koja je stanarka dijelila dečka sa prijateljicom. Pogodio je kako je riječ o Renati.

- Imale smo istog dečka u isto vrijeme. Saznale smo to, ali on nije. Poigrale smo se s njime - ispričala je Renata. Luka je uspio pogoditi da je tajna kako je jedna cura izazvala lančani sudar lažna. No Big Brother je ipak pokazao da je to Dubravkina tajna.

- Imala sam minicu i tip je gledao u mene te izazvao lančani sudar - priznala je. Bojana je imala 'stalkera', bio je zgodan, ali njoj nezanimljiv. Muški stanari su pogodili tajne i sve djevojke su nominirane.

Big Brother se obratio stanarima i najavio da kreću nominacije. Ne mogu se nominirati Tomislav i Ana jer su već nominirani, ali ni Nikola i Antonio. Anezi je javno nominirala Bojana i Luciju jer su podržali fizički sukob Tomislava i Ane. Priznala je kako su joj dragi, ali ne može prijeći preko takve situacije. Bojanu je dala dva boda, a Luciji jedan.

Voditeljica Antonija Blaće je netom prije nominacija otkrila kako večeras u glavnu BB kuću ulazi i ostatak tajne obitelji.

Foto: RTL televizija Istaknula je i kako joj je Luka najdraži stanar. Ana je nominirala Anezi s dva boda jer joj smeta njezino razmišljanje i filozofiranje o muško-ženskim odnosima. Zebi je dodijela bod jer nemaju o čemu pričati i nikad nisu progovorili o nečemu ozbiljnome.

Antonio je nominirao svoju nekadašnju ljubav Luciju zbog uvreda s dva boda i jer ga je nagovarala da ju ne nominira. Luki je dao bod jer mu se ne sviđa njegovo ponašanje. Bojana je dala dva boda Juraju jer mu se ne sviđa njegov nastup: 'Ja imam fakultet i bolji sam od ostalih'. Luki je dodijelila bod jer često povisi ton. Previše je samodopadan i misli da je bogomdan.

Bojan je nominirao s dva boda Bojanu jer joj nije problem izaći. Luciji je dodijelio bod jer ga je naljutila ponašanjem. Juraj, koji ima dodatne bodove odlukom predsjednice Ane, je dao dva boda Bojani jer je očekivao više od nje budući da je starija, ali ne pokazuje nikakvu mudrost s obzirom na godine. Jedan bod je dao Bojanu, a drugi Anezi jer je djetinjasta.

Lucija je dva boda dala Bojanu jer je glumac i nervira ju, a bod Luki budući da si nisu dobri. Luka je dodijelio dva boda Bojani jer je dvolična i prevrtljiva osoba. Pokrenula je priču da se nasilnički pokrenuo prema Renati i ne može prijeći preko toga. Luciju je nominirao jer mu najmanje odgovara od svih stanara.

Nikola, koji je prešao iz tajne kuće, nominirao je s dva boda Luciju jer je dvolična prema Antoniju. Bod je dao Luki zbog podizanja tona. Orky je dodijelio dva boda Bojanu jer gura nos u sve svađe u BB kući. Jedan bod je dao Luciji. Dobra mu je, ali kad joj je rekao da napravi neke stvari okretao joj je leđa. Renata je nominirala s dva boda Anezi budući da smatra da je nestabilna. Bod je dala Bojani zbog neiskrenosti i jer se svima želi svidjeti u kući pa im podilazi.

Tomislav je nominirao Bojanu i Luku jer se s njima ne druži. Zebo je dao dva boda Anezi jer se pravi pametna. Jedan bod je dodijelio Bojanu. Dubravka je nominirala Luciju s dva boda zbog nenormalnog ponašanja, vrijeđanja ljudi, arogancije i vrištanja. Renati je dala jedan bod radi iritantnosti, skvičanja i pjevanja.

Marijan Lisak je odlučio nominirati Renatu i dao joj dva boda, dok je jedan bod odlučio dati Orkyju jer je kako kaže, dosadna osoba. Njihov BB sin Matija je odlučio nominirati Luciju i tako joj dati dva boda, a jedan bod je odlučio dati Renati jer kako kaže, stalno mijenja mišljenje. No Matiji je trebalo duže vremena da se sjeti imena stanara pa je Big Brother provjeravao misli li stvarno na Renatu ili neku drugu stanarku.