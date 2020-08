Anezi: 'Ružno je likovati. Puno ljudi može kopati krumpire, ali malo njih zapravo zna pjevati'

I Anezi se oglasila oko 'afere krumpir' i toga kako domaći pjevači nemaju posla zbog pandemije. Napominje kako u Hrvatskoj ne postoje pravi glazbenici koji su se svojim radom financijskih osigurali za duže vrijeme

<p>Mnogi domaći glazbenici požalili su se kako nemaju posla otkako je pandemija korona virusa uzela maha. Estradnjaci, među kojima su <strong>Indira Levak </strong>(46), <strong>Nina Badrić</strong> (48) i <strong>Lana Jurčević</strong> (35), oglasili su se o toj temi. Sad se javila i bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' i glazbenica <strong>Alena Nezirević</strong> (33), poznatija kao <strong>Anezi</strong>. </p><p>- Jako je ružno likovati nad tim što glazbenici sada ne mogu raditi kako treba i što će ozbiljno biti ugroženi u narednom periodu, s obzirom na to koliko puta glazba uljepšava naše živote na jedan poseban način. Odgovorno tvrdim da taj posao, dakle s tim talentom, vječnom nesigurnošću (izostanak redovnih primanja, doprinosa, specifične borbe za napredovanje), ne može svatko raditi i podnijeti - govori Anezi.</p><p>Također, napominje kako u Hrvatskoj ne postoje prave glazbene zvijezde koje su se svojim radom financijskih osigurale za duže vrijeme.</p><p>- Troškovi showbiza su ogromni, a tržište je malo. Sjetite se toga kad besplatno vrtite glazbu na YouTubeu, izbjegavajući plaćati streaming servise jer je to kao preskupo - kaže Alena. </p><p>Govori kako puno ljudi ne razumije niti cijeni što glazbenici zapravo rade. </p><p>- Ne shvaćaju da puno ljudi može, primjerice, kopati krumpire, a jako malo njih može pjevati. To treba cijeniti. Put do zvijezda je vrlo trnovit. Nisam stala u obranu Nine Badrić i ekipe, to uopće nije bila tema. O tome bi se isto dalo diskutirati koliko je netko bio ponizan, skroman... Tko mene zna, u suštini zna i moj stav. Želim samo reći da posla itekako ima - tvrdi Anezi. </p><p>Ona trenutačno boravi u Istri i tamo ima gaže te je pozvala svoje kolege da i oni dođu tamo. </p><p>- Pozivam sve hrvatske zvijezde da dođu u Istru pjevati i zaraditi za režije. U Istri ne trebaju kopati krumpire... Još. Da se vrate u doba kad su putovali do zvijezda. Za hranu, režije i kavu u kvartu će imati sigurno - zaključuje pjevačica. </p>