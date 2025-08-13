Angelina Jolie planira iseliti iz SAD-a: 'Sigurno će biti sretna'

Nakon dugogodišnje želje da se makne iz Los Angelesa, Angelina Jolie konačno planira realizirati selidbu, čim njezini blizanci Knox i Vivienne sljedeće godine napune 18 godina. Kako navodi People, glumica namjerava prodati svoju raskošnu vilu s bogatom poviješću, koja je nekoć bila u vlasništvu redatelja Cecila B. DeMillea, a kasnije i povezana s Charliejem Chaplinom.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Jolie je kuću kupila 2017. godine, osam mjeseci nakon prekida s Bradom Pittom, za 24,5 milijuna dolara. Vila iz 1916. ima šest spavaćih soba, deset kupaonica, knjižnicu, prostrane vrtove, bazen i fontane.

Iako je dom opisala kao sigurno utočište za odgoj djece, glumica priznaje da nikada nije željela stalno živjeti u Los Angelesu.

- Bit će vrlo sretna kad bude mogla napustiti Los Angeles - navodi izvor pa dodao i da je Angelinina vila u Los Angelesu 'povijesno remek-djelo'. Navodno bi glumica napravila neka manja poboljšanja na kući prije nego što je oglasi za prodaju.

Tijekom godina ostala je u gradu isključivo zbog pravnih obaveza vezanih uz skrbništvo nad djecom, a razvlačenje razvoda s Pittom potrajalo je čak osam godina, sve do nagodbe u prosincu 2024. godine. Ipak, Jolie sada gleda prema novim destinacijama, najviše je privlači Kambodža, ali planira provoditi vrijeme i putujući do članova obitelji širom svijeta.

Foto: Gregorio Binuya

Nije poznato hoće li joj se djeca pridružiti u preseljenju. Kći Shiloh nedavno je privremeno odselila kod navodne djevojke Keoni Rose, a navodno je time izazvala veliku zabrinutost kod majke, koja voli imati svu djecu na okupu. Odnosi djece s Pittom ostali su narušeni, a Shiloh je čak odbacila njegovo prezime.

Angelina tako postaje dio sve većeg vala slavnih koji napuštaju Hollywood, među kojima su već Natalie Portman, Mark Wahlberg, Eva Longoria, Ellen DeGeneres, Sophie Turner i Rosie O‘Donnell.