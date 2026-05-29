Šime, gledaš li? Maja Šuput u Beču ostavlja bez daha...

Gola leđa, bijela haljina i Beč pod nogama. Samo nekoliko dana nakon što je otputovala u Skoplje dovršiti novu pjesmu 'Nedovoljno lijep', Maja Šuput u petak je već bila na novoj adresi. Ovoga puta u austrijskoj prijestolnici, gdje ju je čekala još jedna radna večer.

- Ok, spremna za noć - napisala je uoči izlaska na društvenim mrežama. 'Ko grom', sažela je pratiteljica ono što su mnogi pomislili.

I dok se u Beču priprema za izlazak na pozornicu, domaća javnost i dalje komentira njezin nedavni prekid sa Šimom Elezom. Vijest je potvrdila prije nekoliko dana, i to u svom prepoznatljivom stilu.

- Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti - rekla je kroz smijeh.

Šime se potom kratko oglasio za Net.hr.

- Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati - poručio je.

Iako vezu nikad nisu službeno potvrdili, sve je postalo jasno nakon što ih je čitatelj 24sata snimio na jahti kako leže i izmjenjuju nježnosti. Kasnije se šuškalo kako je ljubav planula na snimanju Majina spota za pjesmu 'Nisam ja za male stvari', ali upućeni su nam rekli kako su strasti počele na jednom partyju još u svibnju prošle godine. Netom prije Maja se razvela od Nenada Tatarinova. Detalje su uspjeli skrivati od javnosti čak šest mjeseci, a sam postupak finalizirali su u proljeće 2025. godine.