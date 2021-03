Angelina Jolie podnijela je sudu nove dokumente u vezi s incidentima navodnog obiteljskog nasilja u kojima je sudjelovao njezin bivši suprug Brad Pitt.

Prijava je predana u petak, 12. ožujka, a ukazuje na to da su i Angelina i njezina djeca spremni pružiti dokaze svojih optužbi protiv Brada Pitta, (57). Sudski dokumenti su potvrdili da je Angelina odlučila svjedočiti, ali da uz nju će svjedočiti i njihova malodobna djeca.

Sva njihova djeca - Maddox (19), Pax (17) i Zahar (16), Shiloh (14) i blizanci Knox i Vivienn (12) su i prije mogli slobodno govoriti tijekom brakorazvodnih rasprava.

- Ako Angelina ima više dokumentacije za dokazivanje nasilja u obitelji prema njoj ili djeci, može je predati kao dodatni dokaz za dokazivanje na suđenju - objasnio je stručnjak za obiteljsko pravo i osnivač Ideal Legal Group, Inc., Evie P. Jeang.

- Može reći da je ovo popratna dokumentacija uz ono što je već svjedočila. To bi moglo značiti da je riječ o novijoj instanci (obiteljskog nasilja) ili daljnjoj dokumentaciji u vezi s onim nasiljem koje je ranije predstavljeno sudu - objasnio je.

Izvor blizak Pittu rekao je da podnošenje novih dokaznih materijala nije ništa drugo nego pokušaj da se Bradu 'naruši ugled' piše američki US magazin te da je to radila i u prošlosti, samo što to nikad nije uspjela dokazati.

Ove dvije američke megazvijezde počele su izlaziti nakon snimanja zajedničkog filma 'Gospodin i gospođa Smith' iz 2004. godine, a razdvojili su se u rujnu 2016. godine nakon dvije godine braka i proglašeni legalno samcima u travnju 2019. godine, iako njihov razvod nije okončan.

Kao razlog njihova razdvajanja u sudskim dokumentima su navedene nepomirljive razlike. Unatoč svemu, nastavljaju raditi na sporazumu o skrbništvu nad zajedničkom djecom.