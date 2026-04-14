Stjepan Hauser otkazao sve koncerte zbog zdravstvenih problema: Evo što je napisao

Potresna objava našeg proslavljenog violončelista Stjepana Hausera zabrinula je njegove brojne obožavatelje diljem svijeta. Na fotografiji objavljenoj na društvenim mrežama, glazbenik pozira s medicinskim ovratnikom, a popratna poruka najavljuje otkazivanje svih koncerata u 2026. godini zbog zdravstvenih problema.

U emotivnoj poruci Hauser se obraća svojim obožavateljima.

"Slama mi se srce što moram podijeliti s vama da otkazujem sve koncerte planirane za 2026. godinu zbog zdravstvenog problema koji zahtijeva hitnu pažnju i odmor. Ovo je privremeno stanje i potpuno sam predan oporavku. Hvala vam od srca na razumijevanju, strpljenju i kontinuiranoj podršci", stoji u objavi.

"Ovo nije nešto što sam ikada želio napisati. Iskreno sam se veselio povratku na pozornicu i ponovnom dijeljenju tih trenutaka s vama. Toliko je ljubavi, rada i pripreme već uloženo u ove nastupe, što ovu odluku čini još težom. Prema savjetu liječnika, sada moram staviti svoje zdravlje na prvo mjesto kako bih se potpuno oporavio i što prije vratio glazbi i vama. Svima koji su planirali doći i s nestrpljenjem čekali ove koncerte, iskreno se ispričavam. Ovo mi je jednako bolno i razočaravajuće kao i vama", napisao je Hauser.

"Hvala vam od srca na razumijevanju, strpljenju i kontinuiranoj podršci. To mi znači više nego što mogu reći", zaključio je.

Foto: Screenshot

Podsjetimo, Hauser je imao problema s vratom u prošlosti; 2016. godine morao je otkazati dio turneje s 2CELLOS zbog ozljede zadobivene tijekom energičnog nastupa.

Komentari ispod objave ispunjeni su željama za oporavak na raznim jezicima. "Brz i potpun oporavak", "Čuvaj se! Zdravlje je najvažnije bogatstvo, nikad to ne zaboravi", i "Ozdravi brzo, dragi moj", samo su neke od poruka koje pokazuju koliko je publika vezana uz glazbenika.

*uz korištenje AI-ja

