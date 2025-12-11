Tek joj je 17, a već puni klubove diljem regije: 'Osjećam da ću biti velika regionalna zvijezda'

Anu Bertić (17) gledali smo u RTL-ovom showu 'Superstar', a prije sedam godina i u 'Zvjezdicama'. U međuvremenu ova srednjoškolka postala je prava TikTok senzacija, iza sebe ima duet s Bobanom Rajovićem i za njene se nastupe traži karta više.

- Pravi ozbiljan trenutak kada sam sama sebi rekla da je jedino što želim u životu biti pjevačica dogodio se nakon sudjelovanja u showu Superstar. Nakon mog prvog audicijskog nastupa uslijedili su pozivi za nastupe - rekla je za net.hr.

U proljeće je snimila pjesmu 'Pun gas' s Bobanom Rajovićem na poziv producenta Filipa Miletića koji je autor teksta, glazbe i aranžmana. No surađivala je i s drugim regionalnim izvođačima.

Foto: Instagram

- Kroz ove dvije godine imala sam prilike upoznati, zapjevati i dijeliti pozornicu sa poznatim imenima kao što su Aca Lukas, Adil, Danijel Alibabić, Aco Pejović, Ana Nikolić, Sandra Afrika, od mlađih izvođača Breskvica, Zorana Mičanović, Aleksandra Mladenović... Svaki taj nastup donio mi je iskustvo više, to su sve divni ljudi od kojih sam imala prilike i naučiti, dobiti nesebičan savjet i pohvalu, puno mi to znači, a u budućnosti voljela bih surađivati i snimiti duet sa Sašom Matićem, znam i volim sve njegove pjesme - otkrila je Ana. Najčešće nastupa u klubovima širom regije.

- Posebna je energija ljudi iz publike koji u sav glas sa mnom pjevaju najveće hitove. Radim i privatne zabave kao što su rođendani, rođenje djeteta, djevojačke i momačke, pjevala sam reprezentaciji... To je potpuno drugačija priča u odnosu na klubove u kojima sam uobičajeno odvojena zaštitnom ogradom od publike na pozornici i uz mene su zaštitari. Na privatnim zabavama je opuštena atmosfera, svi smo bliski, glazba je čudo, na najposebniji način spaja ljude. Ja od glazbe ne živim, ja živim za glazbu, a uzdržavaju me roditelji - govori.

Honorare koje dobije za odrađene nastupe čuva i štedi kako bi kupila nove pjesme i snimila spotove.

- U glazbu treba jako puno ulagati, a to je jako skupo i sretna sam što imam prilike zaraditi novac kako bi ga mogla uložiti u svoju karijeru - rekla je.

Videi s njenog nastupa popularni su na TikToku.

- Takve snimke se nevjerojatnom brzinom šire i na taj način me vlasnici klubova i osobe koje organiziraju privatne zabave primijete i kontaktiraju pa dogovorimo nastup, a komentare pratim koliko i kada stignem i ludo se zabavljam dok ih čitam - rekla je srednjoškolka.

Ana je rekla kako se vidi veoma visoko.

Foto: Instagram

- Gdje se vidim u budućnosti? Možda ću zvučati pretenciozno, ali zaista osjećam da ću biti velika regionalna zvijezda - govori.

Modu obožava, a važno joj je biti modno usklađena. Svakodnevno bira udobne kombinacije.

- Na pozornici volim biti ženstvena i nosim atraktivne kostime/haljine koje upotpunjujem dizajnerskim nakitom. Moram priznati da ne osjećam pritisak, odijevam se prema raspoloženju, ne moram izgledati u svakom trenutku života besprijekorno - ističe.

Što se tiče usklađivanja škole i karijere, kaže kako je ključna dobra organizacija.

- Ponekad znam biti umorna jer sam od ponedjeljka do petka u školi i pratim nastavu, vikendima su nastupi na koje putujem iz grada u grad pa često znam učiti ili čitati lektiru u automobilu. Uglavnom kalendar ispita je u e-dnevniku, naučim za ispit, među prvima se javljam za usmeno odgovaranje i nemam nikakvih zaostataka. Ove godine sam maturantica jezične gimnazije, imam predivne profesore kojima ću zauvijek biti zahvalna za pruženo znanje - rekla je Ana.