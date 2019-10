Aniston: 'Weinstein me silio da nosim haljinu njegove supruge'

Nekoć najveći moćnik u svijetu filma, Harvey Weinstein (67), trenutačno je najomraženiji čovjek u Hollywoodu. Na desetke žena optužilo ga je za seksualno zlostavljanje, među njima i glumice Angeline Jolie (44) i Gwyneth Paltrow (47), a sada je javnost svojim priznanjem šokirala i Jennifer Aniston (50).

Glumica je surađivala s Weinsteinom 2005. zbog filma 'Fatalni preljub' u kojem je imala glavnu ulogu. Otkrila je kako ju je Harvey tada pokušao prisiliti da nosi haljinu brenda Marchesa, koji je osnovala Weinsteinova bivša supruga, modna dizajnerica Georgina Chapman (43).

- Točno se sjećam kada je Georgina izbacila novu liniju odjeće. Tada je Harvey došao u London gdje sam snimala film. Rekao mi je: 'Želim da nosiš jednu od tih haljina na premijeri filma. Moraš ju nositi' - priznala je Aniston te dodala kako je to bilo jedino nasilje koje je pretrpjela od njega, no jasno je dala do znanja Harveyju kako neće odjenuti haljinu jer joj se nije sviđao taj stil.

Ipak, to nije bila jedina neugodnost koju je doživjela s ovim seksualnim predatorom. Aniston je opisala i neugodan trenutak koji je imala s Weinsteinom za vrijeme večere povodom premijere filma.

- Sjedila sam za stolom s producentima i kolegom iz filma, Cliveom Owenom, a društvo nam je pravio jedan moj prijatelj koji je sjedio pored mene. U jednom trenutku pojavio se Weinstein te je naredio mom prijatelju da se makne. Prijatelj se ustao i pomaknuo, a Harvey je zatim sjeo pored mene. U tom trenu sam pomislila 'O moj Bože'. To je baš bilo 'svinjsko' ponašanje - zaključila je zgrožena Jennifer.

