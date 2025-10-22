Anita Martinović: Ljubav ne bira ni mjesto ni vrijeme ni kamere

Kad se spomene 'Ljubav je na selu', prva asocijacija mnogima je Anita Martinović. Njezin osmijeh, vedrina i onaj prepoznatljivi topli glas već su godinama zaštitni znak emisije koja je spojila brojne parove diljem Hrvatske. Iako bi netko pomislio da nakon toliko sezona više nema iznenađenja, Anita nas i ovog puta razuvjerava. U 18. sezoni, kaže, emocije su jače nego ikad, farmeri hrabriji, a ljubav stvarnija. S nama je podijelila dojmove sa snimanja, otkrila najemotivnije trenutke, anegdote sa seta koje će vas nasmijati do suza, ali i ponešto o svojoj novoj ljubavi. Jer, kako sama kaže: 'Ljubav ne bira ni vrijeme ni mjesto, pa ni kamere.'

Anita, 18. sezona 'Ljubav je na selu' je pred vratima! Koliko vam je još uvijek uzbudljivo ući u cijelu tu priču, iako ste već 'veteranka' showa?

Iskreno, svaka sezona mi je uzbudljiva i zanimljiva na svoj način. Čak i nakon toliko godina, taj trenutak kad krećemo na teren, kad upoznajem nove farmere i kandidate – uvijek me ispuni nekom posebnom energijom. Svaka sezona donosi novu emociju, nova lica i nove priče, i to je ono zbog čega ovaj posao nikad ne postane rutina.

Rekli ste da će ova sezona biti 'posebna i najemotivnija dosad'.

Farmeri su otvoreniji, emotivniji, ali i spremniji riskirati. Bit će ljubavi, prijateljstava, ali i važnih životnih lekcija. U fokusu su stvarni međuljudski odnosi.

Foto: PROMO

Farmeri su i ove godine šaroliko društvo. Tko vas je najviše iznenadio, osvojio ili nasmijao?

Misllim da i sebe, a i mene najviše iznenade oni koji dođu s najmanje očekivanja. Nije tajna da neke farmere prijave u emisiju prijatelji, rođaci, neki zbog fore, neki zbog izgubljene oklade, bude svakakvih situacija. I baš upravo ti skoro uvijek pronađu ljubav u našoj emisiji. Ove godine imamo jednog farmera koji je u početku bio dosta suzdržan, a onda se pokazao kao pravi romantik i emotivac! Takvi trenuci kad vidite da se ljudi otvore – to me uvijek raznježi.

Kažu da nas čeka najviše spojeva dosad, znači li to i više iskrica, ali i više drame?

Definitivno! Kad ima više spojeva, ima i više emocija, a gdje su emocije – tu je i drama. Malo peckanja i svađica nije neubičajeno kad se boriš za nešto što ti je važno. Ali to je ono što čini naš show živim i stvarnim. Ljubav i situacije oko nje jednostavno ne možeš režirati.

Foto: PROMO

Kad promatrate te prve susrete, osjetite li odmah tko će 'kliknuti'?

Postoji taj trenutak kad se pogledi sretnu i sve postane jasno. Bilo je nekoliko takvih pogleda ove sezone. Nekad to osjetim i prije nego što oni sami priznaju.

Što vas kod kandidata uvijek razveseli, a što ponekad i rastuži?

Najviše me razveseli iskrenost i otvorenost. Kad ljudi dođu s pravim motivom – da pronađu ljubav. A rastuži me kad vidim da netko odustane prerano ili se povuče jer misli da nije dovoljno dobar. U našoj emisiji često budu muškarci i žene koji su u prošlosti bili povrijeđeni ili su puno patili i onda vidis im u očima da silno žele ljubav, ali imaju neku kočnicu i zapečate si sudbinu bez da su si dali šansu. To mi je možda najtužnije, kad je mogućnost i potencijal tu, ali blokada sve stopira. Jer svi zaslužujemo ljubav, samo je pitanje trenutka.

Foto: PROMO

Ove sezone ste snimali i jednu posebnu scenu, onu jahanja u suton! Kako je izgledalo to iskustvo i koliko je bilo izazovno uhvatiti pravi trenutak pred kamerama (i izboriti se s obadom)?

To je bio pravi filmski trenutak! Sunce je zalazilo, konj je bio predivan, a atmosfera gotovo nestvarna. Istina, bilo je stresno, jer me kobila nije baš slušala, grickao ju je cijelo vrijeme i neki obad, vrijeme je bilo ograničeno, jer zalazak ima svoj vremenski okvir i ja sam u svemu tome još morala uvjerljivo izgovoriti i određeni tekst– ali na kraju je ispalo čarobno. Taj kadar mi je jedan od najdražih u karijeri.

Je li bilo još nekih trenutaka koje nikad nećete zaboraviti, onih spontanih, smiješnih, totalno 'neplaniranih'?

O, bilo ih je mnogo! Jednom smo snimali scenu kad je pas jednog farmera odlučio “ukrasti kadar” i jednostavno sjeo između mene i kandidata – i nije se micao! Ili kad smo snimali scenu u konjušarnici, a konj me uporno pokušavao grickati, pa puknuta guma u podne usred ljeta na vrh brda, putovanja na otoke usred ljetne sezone su uvijek prave male avanture, pa sam se tako frizirala na trajektu između turista. Takve spontane situacije uvijek donesu najviše šarma.

Foto: PROMO

Ima li neka rečenica ili savjet iz emisije koji vam se urezao, možda nešto što vas je netko od farmera naučio o životu?

Jedan farmer mi je rekao: “Anita, ljubav je kao zemlja – moraš je redovito njegovati da bi rodila.” To mi je ostalo urezano. Toliko jednostavno, a toliko istinito.

Imate li neki svoj mali ritual ili suvenir sa snimanja, nešto što vas uvijek podsjeti na putovanja i avanture sa seta?

Dakle imam jedan mali ritual i to moje curke već znaju pa me i dočekaju već spremne. Ja bez glazbe ne mogu zamisliti život. I onda uvijek kad se spremamo za set upalimo neke super domaće pjesme koje nas odmah ubace u neku pozitivnu domaćinsku atmosferu pa uvijek na set dođemo vesele i raspoložene.

Foto: PROMO

Vidite toliko različitih priča o ljubavi, vjerujete li vi da se prava ljubav zaista može roditi pred kamerama?

Apsolutno vjerujem! Ljubav ne bira vrijeme ni mjesto. Ako su emocije prave, kamere na to neće utjecati. Pa na kraju krajeva, imamo i toliko dokaza! Puno ljudi se zaljubilo pred našim kamerama, a to ćete i vidjeti u novoj sezoni. Pripremamo vam malo iznenađenje.

Što mislite, što danas ljudima najviše nedostaje da bi pronašli pravu ljubav?

Strpljenje. Danas svi sve žele odmah – i ljubav, i sigurnost, i savršenu priču. A prava ljubav traži vrijeme, trud i ranjivost. Treba dopustiti da se stvari dogode prirodno.

U međuvremenu ste i vi upoznali nekog posebnog.

Da, upoznala sam nekog tko me osvojio. Samo ću reći da mi je lijepo.

Foto: PROMO

Što vas je najviše osvojilo kod njega, humor, energija, možda način na koji vas gleda?

On je jednostavno poseban. Ima puno lijepih osobina koje me svakodnevno osvajaju.

Kad se kamere ugase, tko je Anita privatno? Koliko ste različiti od one verzije sebe koju gledamo na TV-u?

Mnogi ljudi koji me ne poznaju, kad smo se upoznali, čude se kako sam ja ista kao na telki. Volim dobru zezanciju, društvo i dobre ljude. Ono što vidite na televiziji dobijete i kod mene doma. Iskrenost i autentičnost su osobine koje volim i cijenim kod drugih ljudi pa se i sama trudim biti takva.

Koliko vam je teško balansirati privatni život i posao koji je pun emocija i putovanja?

Nije lako, ali s vremenom naučiš. Važno je znati kad treba stati i napuniti baterije. Što sam starija,ta granica je izraženija, volim svoj mir, svoje selo na moru, svoje ljude - tako se najbolje oporavljam i punim.

Foto: PROMO

Što vas najviše opušta kad sve obaveze stanu, more, šetnja, knjiga, tišina?

More, neki dobar wellnes, roštilj kod nekoga doma. To mi je terapija. Volim otići i na Sljeme s prijateljicama, to su trenutci kad mogu jednostavno disati i biti – bez žurbe.

Kad pogledate unatrag na sve ove godine, što vam je 'Ljubav je na selu' donijela?

Donijela mi je ljude, iskustva i lekcije koje ne bih mogla naučiti nigdje drugdje. Naučila sam koliko je ljubav raznolika i koliko je važno vjerovati u nju, bez obzira na godine, okolnosti ili prošlost. I to me svaki put podsjeti – da je ljubav, zapravo, najvažnija stvar na svijetu.

Foto: Marin Franov