Svađa se preselila van showa! Luciano Plazibat oštro o Kalebu i Špremu zbog komentara...

Nakon što je pogledao epizodu 'Asia Expressa' u kojoj ga spominju Zlatni dečki - Nikša Kaleb i Goran Šprem - Luciano Plazibat oglasio se na Instagramu.

Foto: Instagram

Plazibati su, naime, u petoj epizodi showa imali imunitet, a time i mogućnost nekim timovima pomoći, a drugima otežati jedan od zadataka. Plazibati su odlučili pomoći ženskim timovima, dok su teže uvjete dali ekipama koje su tijekom natjecanja često bile u fizičkoj prednosti. Najteži zadatak zapao je Zlatne dečke. Šprem je odluku Plazibata komentirao poručivši im da jedu go*** te im pokazao srednji prst. Kako piše RTL, Luciano je dva puta Zlatnim dečkima pokušao pružiti ruku pomirenja.

Komentare koje su Zlatni dečki kasnije izgovorili pred kamerama i drugim natjecateljima, Luciano je čuo tek nakon što je epizoda emitirana na RTL-u. Šprem je pred kamerama priznao kako je Plazibatima poručio da 'jedu gov**' te im pokazao srednji prst.

- Ljutio se netko na to ili ne, neka dođe malo i bude sportaš, pa će vidjeti što je to, a ne biti mekušac - komentirao je Šprem kasnije.

- Uspoređivati sportski duh s tim da ne znaš podnijeti poraz i nazivati nekoga mekušcem nije nikakav sportski duh, nego biti gov** - napisao je Luciano na Instagramu te je dodao i kako su Zlatni dečki tvrdili da su se samo šalili, a pred kamerama su pričali nešto sasvim drugačije. Osvrnuo se i na komentar Nikše Kaleba koji je kazao: 'Ne znam ja kome on izgleda važan, ali ako je važan, super'.

Foto: Instagram

- Ja sam sebi najvažniji, ali isto tako me drugi ne zanimaju toliko da bih nekoga napadao samo na temelju dojma da mi nije dovoljno 'muško' - napisao je Luciano i prozvao Zlatne dečke što se hvale sportskim duhom, a Gazelama su ukrali prijevoz. Reagirao je i na Kalebovu izjavu u razgovoru s drugim timom, kada je rekao: 'Ovdje se najbolje vidi kako tata uči sina, da podmećeš klipove'.

- Uvijek je lijepo imati uspjeh u životu, ja vam čestitam na olimpijskom zlatu. Ali obraz je sjajniji od bilo kojeg zlata, napisao je Luciano, dodavši kako se i njegova obitelj može pohvaliti brojnim sportskim uspjesima, ali da nisu tako odgojeni.

Foto: Instagram

- Došli smo u toliko zabavan show gdje bi se trebali zezati, pomagati, uživati. Pogotovo jer sam mislio da sam došao sa ljudima koji su ostvareni i zadovoljni sobom - napisao je Luciano.



