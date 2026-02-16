ANKETA Agostinija je u Divljim pčelama zamijenio Klišmanić: Tko vam je bolji Marko Vukas?

Večeras se glavnoj postavi Divljih pčela pridružio glumac Marin Klišmanić. Njega od danas publika gleda u ulozi Marka Vukasa. Uloga slojevitog, teškog i ranjivog mladića Klišmaniću je posebno izazovna.

Foto: rtl

- Marko je izuzetno slojevit lik. Na prvu može djelovati odbojno zbog svog ponašanja i odluka koje donosi, no iza tih zidova i obrambenih mehanizama krije se dijete koje je ostalo samo i koje nije dobilo dovoljno ljubavi i pažnje. Upravo ta unutarnja ranjivost čini ga zanimljivim. S tom povrijeđenošću se mogu poistovjetiti – svi smo mi, u manjoj ili većoj mjeri, barem jednom bili povrijeđeni. To je emocija iz koje crpim energiju i gradim lik, pokušavajući ga razumjeti, a ne opravdavati - otkrio je Klišmanić nakon što se prihvatio uloge.

Foto: rtl

Prva je ovo velika televizijska uloga glumca koji je veliko profesionalno iskustvo stekao u zagrebačkom HNK. Podsjetimo, prije Marina Klišmanića je Marka Vukasa tumačio Antonio Agostini.

Što vi mislite, kako se Marin snašao u ulozi Marka Vukasa? Glasajte u anketi.