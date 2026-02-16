Pobjeda Lelekica uzburkala je regiju: 'Presedan u Hrvatskoj'

Etno-pop sastav Lelek s pjesmom 'Andromeda' pobjednik je Dore 2026. i predstavljat će Hrvatsku na jubilarnoj 70. Euroviziji u Beču. Njihova pobjeda nije odjeknula samo u Hrvatskoj. Nedugo nakon pobjede grupe Lelek, srpski portal Blic.rs objavio je na društvenim mrežama komentar koji je privukao pažnju: 'Presedan u Hrvatskoj, Srpkinja i njezin muž odnijeli pobjedu na 'Dori'!'. Time su aludirali na to da su u autorskom timu, uz menadžera i tekstopisca Tomislava Rosu te skladatelja Filipa Lackovića, sudjelovali i srpska glazbenica Zorica Pajić, poznatija kao Zorja, te njezin suprug Lazar Pajić. Objava je izazvala lavinu komentara.

'Jednostavno vole Srbe, nema drugog objašnjenja, trebalo bi im uzvratiti istom količinom ljubavi', 'Uh, pa još ako pobijede', 'Kad sam sinoć gledala nastup pomislih: ovi imaju pjesmu i nastup kao da predstavljaju Srbiju ili CG, ali pošteno, od ovih nekoliko nastupa koje sam pogledala, ne znam kome dati glas... niti razumiješ što se pjeva... svi su se potrudili oko scenskog nastupa, a pjesme...', neki su od komentara.

Jedan gledatelj je oštro dodao: 'Kako njezinu pjesmu, kada je tekst napisao Tomislav Roso, a glazbu skladao Filip Lacković uz vašu Zorju? Koga vi folirate? Više je to zajednička suradnja, a ne nečija pjesma.'

Foto: Renato Brađolica

Iza imena Lelek stoji pet talentiranih glazbenica: Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak. Sastav je osnovan u rujnu 2024. godine, a projekt je od samog početka pratio Tomislav Roso, javnosti poznat kao finalist reality showa 'Big Brother' iz 2018. godine. Upravo je on sudjelovao u formiranju grupe, čija je misija približiti etno glazbu novim generacijama.

Ime Lelek, kako su objasnile, dolazi iz slavenskih korijena i označava jauk ili emotivni uzvik, često povezan s tradicionalnim 'oj' tonom na kraju stihova. Popularnost su stekle na TikToku, gdje su njihove obrade tradicijskih pjesama privukle veliku pozornost. Prvi veliki iskorak bio im je nastup na Dori prošle godine s pjesmom 'The Soul of My Soul', gdje su osvojile četvrto mjesto i stekle simpatije eurovizijskih fanova. Ove godine vratile su se kao favoritkinje i uvjerljivo odnijele pobjedu s ukupno 173 boda. Osvojile su 77 bodova žirija i čak 96 bodova publike.

Ono što 'Andromedu' čini posebnom nije samo moderna etno produkcija, nego i snažna poruka skrivena u stihovima. Pjesma je, naime, inspirirana starim običajem sicanja, tradicionalnim tetoviranjem katoličkih žena u Bosni i dijelovima Hrvatske tijekom osmanske vlasti. Te su žene tetoviranjem križeva i drugih simbola na tijelo ostavljale neizbrisiv trag svog identiteta, štiteći se od nasilnog oduzimanja identiteta i ropstva.

- Mnoge su suze protekle kô rijeka/ Zašto se piše povijest ispočetka?/ Sinovi naši nisu podanici/ Da l' nas noću bude iz kolijevke krici? - pjevaju djevojke te povezuju povijesnu borbu s modernim kontekstom i podsjećaju da se nitko ne bi trebao odricati vlastitog identiteta.

Foto: Renato Brađolica