NASTUPIO U ZAGREBU

ANKETA Baby Lasagna opet ima novu frizuru! Sviđa li vam se?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
4
Zagreb: Uz Red Bull Symphonic u HNK2 nastupio je i Baby Lasagna | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Popularni Baby Lasagna održao je u subotu koncert uz simfonijski orkestar u HNK2. Pokazao je i novu frizuru - kosa je i dalje nešto dulja, ali više nije roza niti plava, već tamna...

Baby Lasagna, popularni mladi pjevač koji je predstavljaju Hrvatsku na Eurosongu 2024. godine, i došao do visokog drugog mjesta tada, ima novi imidž. Glazbenik je u subotu nastupio u zagrebačkom HNK2 uz simfonijski orkestar predvođen skladateljem Makom Murtićem. 

POTPUNO DRUGAČIJI Novi zvuk njegovih pjesama: Baby Lasagna nastupio je uz pratnju simfonijskog orkestra
Novi zvuk njegovih pjesama: Baby Lasagna nastupio je uz pratnju simfonijskog orkestra

Za ovaj je nastup glazbenik, inače pravog imena Marko Purišić, odabrao zanimljivo crno odijelo i bijelu košulju, a promijenio je i frizuru. I ranije je bio poznat po čestim promjenama pa je tako bio i plave kose, rozih pramenova, imao je kratko obrijanu, pa je zatim puštao da izraste... 

68. Eurovision Song Contest - Final ESC 2024
Foto: Jens Büttner/DPA
Foto: Instagram

Ovoga puta odlučio je se na nešto 'dužu' varijantu, a i tamniju. 

