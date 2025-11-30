Popularni Baby Lasagna održao je u subotu koncert uz simfonijski orkestar u HNK2. Pokazao je i novu frizuru - kosa je i dalje nešto dulja, ali više nije roza niti plava, već tamna...
NASTUPIO U ZAGREBU
ANKETA Baby Lasagna opet ima novu frizuru! Sviđa li vam se?
Baby Lasagna, popularni mladi pjevač koji je predstavljaju Hrvatsku na Eurosongu 2024. godine, i došao do visokog drugog mjesta tada, ima novi imidž. Glazbenik je u subotu nastupio u zagrebačkom HNK2 uz simfonijski orkestar predvođen skladateljem Makom Murtićem.
Za ovaj je nastup glazbenik, inače pravog imena Marko Purišić, odabrao zanimljivo crno odijelo i bijelu košulju, a promijenio je i frizuru. I ranije je bio poznat po čestim promjenama pa je tako bio i plave kose, rozih pramenova, imao je kratko obrijanu, pa je zatim puštao da izraste...
Ovoga puta odlučio je se na nešto 'dužu' varijantu, a i tamniju.
