ANKETA Baby Lasagna opet ima novu frizuru! Sviđa li vam se?

Baby Lasagna, popularni mladi pjevač koji je predstavljaju Hrvatsku na Eurosongu 2024. godine, i došao do visokog drugog mjesta tada, ima novi imidž. Glazbenik je u subotu nastupio u zagrebačkom HNK2 uz simfonijski orkestar predvođen skladateljem Makom Murtićem.

Za ovaj je nastup glazbenik, inače pravog imena Marko Purišić, odabrao zanimljivo crno odijelo i bijelu košulju, a promijenio je i frizuru. I ranije je bio poznat po čestim promjenama pa je tako bio i plave kose, rozih pramenova, imao je kratko obrijanu, pa je zatim puštao da izraste...

Foto: Jens Büttner/DPA

Foto: Instagram

Ovoga puta odlučio je se na nešto 'dužu' varijantu, a i tamniju.