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ANKETA Dan premijera: Nove pjesme predstavile Lille, Šuput i Domenica. Koja je najbolja?

Piše 24sata,
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ANKETA Dan premijera: Nove pjesme predstavile Lille, Šuput i Domenica. Koja je najbolja?
Foto: PR/kolaž

Mnoge domaće pjevačice danas su objavile novi spot za svoje pjesme i time 'otvorile' sezonu ljetnih hitova. U našoj anketi odlučite, koja od njih je najbolja i ima potencijal postati ljetnim hitom

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Ljeto je pred vratima i poznate dame natječu se ponovo u tome tko će imati bolji ljetni hit. Za premijeru spota odabrale su, za mnoge značajan dan, 17. lipnja, kada hrvatska reprezentacija igra svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu. Spot su danas izbacile Maja Šuput s Natalie Balmix, Lidija Bačić, Domenica, ali i Marija Zadravec.

Pogledajte spotove domaćih poznatih dama, a na kraju članka glasajte i odlučite koja od njih je najbolja.

Maja Šuput i Natalie Balmix

Lidija Bačić Lille

Domenica

Marija Zadravec

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Osim Lidije, u spotu su zapjevala i djeca iz Dječjeg zbora Kikići. Autori pjesme su Fayo i A. K. Leo, dok aranžman potpisuje Toni Ćosić. Spot je radio zagrebački reper i producent Tibor Kreč TDKM

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