ANKETA Dan premijera: Nove pjesme predstavile Lille, Šuput i Domenica. Koja je najbolja?

Ljeto je pred vratima i poznate dame natječu se ponovo u tome tko će imati bolji ljetni hit. Za premijeru spota odabrale su, za mnoge značajan dan, 17. lipnja, kada hrvatska reprezentacija igra svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu. Spot su danas izbacile Maja Šuput s Natalie Balmix, Lidija Bačić, Domenica, ali i Marija Zadravec.

Pogledajte spotove domaćih poznatih dama, a na kraju članka glasajte i odlučite koja od njih je najbolja.

Maja Šuput i Natalie Balmix

Lidija Bačić Lille

Domenica

Marija Zadravec

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