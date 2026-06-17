Mnoge domaće pjevačice danas su objavile novi spot za svoje pjesme i time 'otvorile' sezonu ljetnih hitova. U našoj anketi odlučite, koja od njih je najbolja i ima potencijal postati ljetnim hitom
GLASAJTE
ANKETA Dan premijera: Nove pjesme predstavile Lille, Šuput i Domenica. Koja je najbolja?
Čitanje članka: < 1 min
Ljeto je pred vratima i poznate dame natječu se ponovo u tome tko će imati bolji ljetni hit. Za premijeru spota odabrale su, za mnoge značajan dan, 17. lipnja, kada hrvatska reprezentacija igra svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu. Spot su danas izbacile Maja Šuput s Natalie Balmix, Lidija Bačić, Domenica, ali i Marija Zadravec.
Pogledajte spotove domaćih poznatih dama, a na kraju članka glasajte i odlučite koja od njih je najbolja.
Maja Šuput i Natalie Balmix
Lidija Bačić Lille
Domenica
Marija Zadravec
Poznate dame predstavile su novu pjesmu - koja vam je najbolja?
Već si glasao/la!
Ako vam se anketa ne prikazuje, kliknite OVDJE.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku