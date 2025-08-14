ANKETA Darko je drugi duelist, hoće li pobijediti Davora?

Svanuo je dan s prvim finalistom na 'Farmi', no usto - i poseban, drugačiji dan. "Imamo sajam, trebamo dočekati goste, hrpetina posla", otkrila je Manuela kao vođa obitelji. "Nadam se da će Marinko biti zadovoljan, da ćemo proći zadatak", zaključila je.

Uskoro je Manuela otišla kako bi razbudila obitelj, a Doroteja dotad i dalje pokušava riješiti zagonetku. Nije svjesna da je Mario u međuvremenu sebi osigurao ulazak u finalni tjedan.

"U slučaju da me žele izglasati, želim im pogledati lica kada izvadim ovo", otkrio je Mario.

Manuela pokušava provesti red na imanju, no ne ide joj od ruke.

"Jedva čekam da Manuela skine šešir, naporna je kao kokoš s tim naređivanjem", otkrio je Ivan.

Rebecca je preuzela brigu o životinjama, a zbog toga su joj ruke u prilično lošem stanju.

"Sutra mogu završiti u areni, ako neću moći zbog ruku, možda to ide ostalima u korist", zaključila je Rebecca.

Foto: RTL

Dario i Davor razgovarali su o nominacijama, a Dariju je prilično jasno da će postati drugi duelist. Ivan i Darko dotad postavljaju štandove za sajam.

"Kad vidim što smo sve napravili pitam se jesmo li u krizi ili se jednostavno ljudi koji su u krizi bolje prilagođavaju vremenima", zapitala se Nikolina, a potom krenula s postavljanjem štandova.

Ekipa polako dovodi sve u red i privodi pripreme za sajam kraju. Marinko je doveo ljude na sajam, a Rebecca i Mario sve gledaju s prozora.

Foto: RTL

"Nisu me razočarali, izgledaju uredno i veselo - baš kao i štandovi", komentirao je Marinko svoje kandidate. "Samo da uzmu što više dukata", komentirao je Mario Rebecci.

Sluge su najviše vjere imale u Nikolinu i Darka. Svi su se kandidati potrudili da plasiraju na sajmu svoje proizvode.

"Jako sam zadovoljna sa svime, ovo nam treba - da odahnemo", zaključila je Manuela nakon uspješno održanog sajma.

Za kraj, uz pjesmu i veselje završen je sajam.

Foto: RTL

Pakleni plan sklopili su Manuela, Dario i Davor. Odlučili su lažirati pismo i pozvati sve kandidate da se spakiraju i izađu s 'Farme'.

"E pa sviđa mi se ovaj plan", jasna je bila Manuela.

"Želim vidjeti te njihove face kad im kažem da je sve bila zezancija", otkrio je Dario.

Foto: RTL

Plan će morati sačekati jer na imanje dolazi Nikolina zbog glasanja za drugog duelista.

"Osjeća se neizvjesnost i napetost", otkrila je Manuela prije glasanja.

"Mislim da Manuela radi neke organizacijske stvari dobro, a neke loše", zaključio je Darko.

"On nikad ne govori istinu, čudan je, vulgaran, nepristojan, nema manira, nije mi ništa čudno za takvog tipa", nastavio je na to Davor.

Foto: RTL

Glasanje za drugog duelista završilo je prilično očekivano. Premoćnim brojem glasova izglasan je Dario. Po jedan glas dobili su Darko i Ivan.

"Pred vama su novi izazovi i nova arena. Kako će se situacija razvijati, ovisi isključivo o vama", otkrila je Nikolina ekipi.

Dario i Davor otišli su u izolaciju, a prije toga - slijedila je spačka pa su se svi spakirali i napustili 'Farmu'.

"Roletne su im se spustile, tlak im je pao svima", zadovoljan je bio Davor svojom spačkom.

Na kapiji su dečki otkrili ekipi da su osmislili smicalicu i potom su se oprostili te otišli u izolaciju.

"Tako sam sretan", zaključio je Davor.

Foto: RTL

Većina kandidata bila je oduševljena forom Davora i Darija te Manuele. No, tu je i realnost.

"Sve je teže planirati, no dolazi vrijeme kada ćemo se morati boriti jedni protiv drugih. Nadam se da se nitko neće ljutiti", zaključila je Nikolina.

"Ja sam usamljenik, otuđenik, izolirala sam se, izmučila, iscrpila, a još uvijek sam na nogama i trebam stajat na nogama", zaključila je, pak, Manuela.

Foto: RTL

ANKETA Darko je drugi duelist, hoće li pobijediti Davora?