'FARMA'

Vođa Manuela ima problema s autoritetom: 'Ubija me u pojam'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: RTL

Manuela najavljuje težak dan, Rebecca se muči sa zadacima. Hoće li razbijeno ogledalo donijeti nesreću? Pogledajte večeras

Novi dan na 'Farmi' donosi nešto novo, posebno i dosad neviđeno. Manuela kaže - dan će biti težak i naporan. 'Nikome se neće dati ustati', otkrila je. 'Ivan me ubija u pojam', dodala je vođa obitelji i pozvala ih na sastanak prije sajma!

Foto: RTL

'Vremena nemamo više, nadam se da nam razbijeno ogledalo neće donijeti nesreću', zaključila je Manuela.

Uzaludno i dalje Doroteja traži nešto što bi joj moglo značiti sve.

'Ovo mi je jedno od najljepših jutara na 'Farmi' otkrio je Mario, koji se probudio sa osmijehom. Rebecca radi značajan posao oko životinja, iako trpi bolove u šakama.

'Mogu sutra završiti u areni, ali neću moći jer su mi oslabljene ruke, možda je to drugima taktika', otkrila je Rebecca.

Foto: RTL

Pripreme za zadatak traju i dalje. "Sretna sam i ponosna na sve ove ljude", zaključila je jedna od kandidatkinja zbog tjednog zadatka.

Hoće li sve proći onako kako treba, provjerite od 20.15 sati na RTL-u. 'Farma' je dostupna odmah i na platformi Voyo.

