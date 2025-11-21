ANKETA Fatima Bosch nova je Miss Universe. Je li zasluženo?

Predstavnica Meksika Fatima Bosch okrunjena je za 74. Miss Universe. Krunu joj je, na kraju velikog finala u Bangkoku, dala njezina prethodnica, Dankinja Victoria Kjær Theilvig.

Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović završila je u top 30, te se dalje nije uspjela plasirati. Do top 5 stigle su predstavnice Obale Bjelokosti, Filipina, Venezuele i Tajlanda.

Miss Obale Bjelokosti završila je kao četvrta pratilja, Miss Filipina je treća, Miss Venezuele druga, a prva pratilja postala je Miss Tajlanda, što je oduševilo domaću publiku.