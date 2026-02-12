Finalisti Dore za 24sata: 'Dat ćemo sve od sebe u nedjelju!'

Nakon prve polufinalne večeri Dore, poznato je prvih osam izvođača koji idu dalje u finale! To su Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, ToMa, Ema Bubić, Ananda i Cold Snap. U petak će, u drugoj polufinalnoj večeri, biti izabrano još osam finalista, a svi zajedno će se natjecati u nedjelju 15. veljače.

Nakon što je saznala da je ušla u finale, Ema Bubić je za 24sata ispričala da je jako zadovoljna.

- Nisam očekivala da ću biti zadovoljna, jer nisam nikad, ali sad stvarno jesam - rekla je, sretna što je prošla dalje. Kaže kako će u nedjelju biti 'još sretniji i još veseliji' te da se raduje pročitati komentare i reakcije na svoj nastup.

- Nadam se da je ljude pjesma taknula u dušu - rekla je.

Zadovoljne prolaskom su bile i djevojke iz skupine Lelek, koje su nastupile s pjesmom 'Andromeda'. Za 24sata su kratko rekle da će u finalu dati sve od sebe.

A neki izvođači nisu krili da ih je 'oprala' trema uoči nastupa. Ananda, koja je otpjevala pjesmu 'Dora' rekla je kako joj je trema izazov, ali ne nužno zbog očekivanja drugih, već zbog vlastitih očekivanja. I Alen Đuras nam je priznao da je imao tremu.

- Nisam je imao sve dok nisam došao na pozornicu i pogledao dolje, krenulo je odbrojavanje u slušalicama... - ispričao nam je Đuras, koji je, usprkos tremi, zadovoljan svojim nastupom.

- Dobio sam i veliki pljesak publike. Za nedjelju pripremam isto, samo ću pokušati sad izvizualizirati još bolje, jer ću pogledati cijeli nastup i vidjeti što mogu promijeniti. Detalji su najbitniji, idemo iskreno s emocijom - rekao je. Na pitanje je li očekivao prolazak u finale, Đuras je rekao da on ovo ne gleda kao natjecanje već 'kao obitelj' te da bi volio da svi mogu proći.

Među onima koji su prošli dalje je i Noelle, koja je pohvalila cijeli svoj tim te dodala da se svi izvođači na ovogodišnjoj Dori jako podržavaju. Zadovoljna je nastupom, ali i publikom te reakcijama na svoj nastup.

- Nadam se da ćemo u nedjelju imati još veći vjetar u leđa - rekla nam je.

A kako je zadovoljan bend Cold Snap? Pa kako drugačije nego - 'Mucho Macho'!

- Izazov je bio doživjeti sve to što smo pripremali posebice s publikom - rekao nam je frontmen benda i glumac Jan Kerekeš koji je rekao kako njegova supruga nije htjela ni čuti ni vidjeti što su pripremili, a zatim je dodao kroz smijeh da mu ni nakon nastupa nije odgovorila na poruke. 'Mislim da nije zadovoljna', našalio se.

ToMa nam je ispričao kako još uvijek nije svjestan kako je sve izgledalo i što se sve dogodilo. 'Osjećam abnormalnu veliku sreću', ispričao je i zahvalio svima koji su ga podržali. Kaže kako je tremu nemoguće izbjeći na ovakvoj pozornici.

On je veliku pažnju privukao i svojim outfitom za koji je rekao da su zaslužni Emina Kušan i Marko Grubnić, te da je odijelo stiglo iz Beča. Upotpunila ga je zlatna instalacija, za koju nam je ispričao da je također zaslužna Emina Kušan.

