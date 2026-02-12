Obavijesti

Show

Komentari 8
KRAJ LJUBAVI

Blanka i Ruben su se razveli?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Blanka i Ruben su se razveli?
Foto: Instagram/

O problemima između Blanke Vlašić i Rubena Van Guchta se šuška otkako je on izjavio da su u 'otvorenom braku'. U posljednje vrijeme ga se može vidjeti u društvu manekenke Valentine Besard

Admiral

Naša vrhunska sportašica Blanka Vlašić dobila je razvod od belgijskog novinara Rubena Van Guchta, navodi portal Vjerujem.hr. O njihovim problemima u braku šuška se već neko vrijeme, otkako je Ruben izjavio kako su njih dvoje zapravo u 'otvorenom braku'. 

NOVINAR EMOTIVNO Ruben Van Gucht: 'Nisam vidio kako mi sin dolazi na svijet. To je na meni ostavilo ožiljak...'
Ruben Van Gucht: 'Nisam vidio kako mi sin dolazi na svijet. To je na meni ostavilo ožiljak...'

Sportski novinar i uspješna atletičarka su se vjenčali 2022. godine, a godinu dana kasnije dobii su i sina. 

Međutim, u posljednje vrijeme se Rubena može često u javnosti vidjeti s drugim ženama. 

KRIZA U BRAKU? FOTO Blanka Vlašić pojavila se u javnosti bez vjenčanog prstena
FOTO Blanka Vlašić pojavila se u javnosti bez vjenčanog prstena

Njegov se privatni život redovito nalazi pod povećalom, uključujući i veze koje je sam potvrđivao ili koje su se pojavile u medijima. Jedna od njih je i veza s belgijskom spisateljicom Charlotte van Looy, koja je prije nekoliko mjeseci izjavila da su ona i Ruben zajedno već šest godina te da dijele dom. U posljednje vrijeme mu društvo pravi nizozemska manekenka Valentine Besard.

Blanka se nedavno pojavila u javnosti, na predstavljanju splitskog maratona, a mnogi su tada primijetili kako ne nosi vjenčani prsten. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
FOTO Život glumca Jamesa Van Der Beeka kroz fotografije
UMRO U 49. GODINI

FOTO Život glumca Jamesa Van Der Beeka kroz fotografije

Glumac James Van Der Beek dvije se godine borio s rakom debelog crijeva, a preminuo je u srijedu ujutro u svom domu u Teksasu. Iza sebe je ostavio suprugu Kimberly Van Der Beek, četiri kćeri i dva sina. Proslavio se zahvaljujući seriji "Dawson's Creek", a u galeriji smo se prisjetili njegove karijere kroz godine.
Umro je James Van Der Beek, zvijezda serije 'Dawson's Creek'
IMAO JE 48 GODINA

Umro je James Van Der Beek, zvijezda serije 'Dawson's Creek'

Glumac je umro u srijedu ujutro u svom domu u Teksasu, okružen obitelji, nakon dvogodišnje borbe s rakom debelog crijeva
Prijatelji Van Der Beeka objavili fotke njegovih posljednjih dana
EMOTIVNE PORUKE

Prijatelji Van Der Beeka objavili fotke njegovih posljednjih dana

Kolege i prijatelji opraštaju se od glumca Jamesa Van Der Beeka koji je preminuo u 49. godini. Bolovao je od raka crijeva. Neki od njegovih najbližih podijelili su i fotografije njegovih posljednjih trenutaka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026