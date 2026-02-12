Blanka i Ruben su se razveli?

Naša vrhunska sportašica Blanka Vlašić dobila je razvod od belgijskog novinara Rubena Van Guchta, navodi portal Vjerujem.hr. O njihovim problemima u braku šuška se već neko vrijeme, otkako je Ruben izjavio kako su njih dvoje zapravo u 'otvorenom braku'.

Sportski novinar i uspješna atletičarka su se vjenčali 2022. godine, a godinu dana kasnije dobii su i sina.

Međutim, u posljednje vrijeme se Rubena može često u javnosti vidjeti s drugim ženama.

Njegov se privatni život redovito nalazi pod povećalom, uključujući i veze koje je sam potvrđivao ili koje su se pojavile u medijima. Jedna od njih je i veza s belgijskom spisateljicom Charlotte van Looy, koja je prije nekoliko mjeseci izjavila da su ona i Ruben zajedno već šest godina te da dijele dom. U posljednje vrijeme mu društvo pravi nizozemska manekenka Valentine Besard.

Blanka se nedavno pojavila u javnosti, na predstavljanju splitskog maratona, a mnogi su tada primijetili kako ne nosi vjenčani prsten.