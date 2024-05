ANKETA Hoće li Baby Lasagna donijeti Hrvatskoj prvu pobjedu na Euroviziji? Dajte svoj glas!

LASAGNA MANIJA VIDEO Ajmo, Hrvati od Aljaske do Zelanda! Nagovorite svoje susjede da glasaju za Lasagnu! Malmö: Hrvatska se večeras nada pobjedi na Eurosongu, stanovnici Hrvatske mogu glasati, ali ne možemo glasati za našeg predstavnika s hrvatskog teritorija... Ali zato nas može pogurati dijaspora! Samo im treba strana SIM kartica ili strani bankovni račun. Za svoje favorite publika može glasati diljem svijeta telefonskim pozivom ili SMS-om. Glasati se može i putem službene aplikacije Eurosonga te putem stranice www.esc.vote. U finalu mogu glasati gledatelji svih 37 zemalja koje su sudjelovale ove godine. Glasati mogu i oni iz država koje se ne natječu na Eurosongu, Bodovi kategorije "Rest of the World" prikazat će se kao bodovi jedne zemlje... Glasati možete do 20 puta. Naša Tina Ozmec-Ban u Malmöu je snimila video u kojem fanovi Eurosonga na devet stranih jezika pozivaju na glasanje za Lasagnu, poslušajte i pogledajte kako to zvuči!