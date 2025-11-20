ANKETA Hoćete li gledati finale Miss Universe? Evo gdje će i u koliko sati biti prijenos izbora...

U Tajlandu će se noćas održati finale 74. izbora za prestižnu titulu Miss Universe. U natjecanju sudjeluje i hrvatska kandidatkinja Laura Gnjatović kojoj se predviđa veliki uspjeh, a njeni će brojni obožavatelji prijenos izbora moći pratiti i uživo.

Foto: Athit Perawongmetha

Finale natjecanja održat će se u 2 sata ujutro prema našem vremenu, a organizatori izbora najavili su kako će se prijenos moći pratiti na službenom YouTube kanalu Miss Universe. Osim na spomenutoj streaming platformi, live će se vjerojatno moći gledati i na servisu 'Peacock' te na američko-španjolskoj televiziji 'Telemundo'.

Podsjetimo, jučer je Laura imala priliku sudjelovati na preliminarnom natjecanju u sklopu izbora za Miss Universe. Tako je na natjecanju u nacionalnim kostimima Hrvatsku predstavila u srebrnoj kreaciji domaćeg dizajnera Jurja Zigmana, koja je inspirirana plemenitom periskom.

Foto: YouTube/screenshot

Nadalje, publici se u natjecanju u kupaćim kostimima predstavila u zelenom bikiniju, a kasnije istog dana, prošetala je pistom u večernjoj crvenoj haljini s prorezom koja podsjeća na morske koralje. Brojni obožavatelji ove lijepe Zadranke bili su oduševljeni njenim izgledom i predivnom osobnošću, što dokazuju i brojni komentari na društvenim mrežama.